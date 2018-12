Hessens erste Schlaganfall-Lotsinnen nehmen Arbeit auf

Hanau - So genannte Schlaganfall-Lotsinnen werden ab Januar betroffene Patienten und Angehörige auch nach einem stationären Aufenthalt und einer anschließenden Reha-Maßnahme zur Seite stehen. Von Dirk Iding

Mit diesem Projekt schlüpft das Klinikum Hanau in eine Vorreiterrolle für Hessen und erntet dafür Lob von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Mareike Dous und Florentina Porcellacchia sind echte Pionierinnen. Sie werden als Mitarbeiterinnen des Klinikums Hanau die ersten Schlaganfall-Lotsinnen Hessens sein, deren Aufgabe darin besteht, „Schlaganfall-Patienten und deren Angehörige nach Klinik-Aufenthalt und Reha medizinisch zielgerichtet durch den Versorgungsdschungel zu führen und sie bei der Einhaltung gemeinsam festgelegter Ziele zu unterstützen“, wie es Klinik-Geschäftsführer Volkmar Bölke gestern ausdrückte.

„Denn Schlaganfälle“, so weiß Dr. Sven Thonke, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Hanau, „treffen den Patienten in den seltensten Fällen tatsächlich aus heiterem Himmel, sondern sie sind meist Folge eines chronischen Problems.“ Risikofaktoren wie hoher Blutdruck, Zucker, Übergewicht, Rauchen und ähnliches führten oft zu Schlaganfällen und deshalb sei es entscheidend, nach einem überstandenen ersten Schlaganfall gerade an diesen Risikofaktoren zu arbeiten. Denn die Gefahr, einen zweiten oder gar dritten Schlaganfall zu bekommen, sei bei unveränderter Lebensführung hoch.

Damit es möglichst nicht dazu kommt, dabei wollen die Hanauer Schlaganfall-Lotsinnen ihre Patienten künftig unterstützen. So werden im Rahmen von freiwilligen Vereinbarungen Ziele mit den Patienten definiert, etwa abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören oder auf den Blutdruck zu achten, und die Lotsinnen helfen, motivieren und kontrollieren, ob diese Ziele auch tatsächlich eingehalten werden. Und sie sollen dazu beitragen, dass die Patienten im so wichtigen ersten Jahr nach einem Schlaganfall gezielt die therapeutische Nachsorge bekommen, die sie benötigen. Über Hausbesuche und Telefonate werden die Lotsinnen Kontakt mit Patienten und Angehörigen über den Klinikaufenthalt hinaus halten. Dabei werden die Schlaganfall-Lotsinnen auch eng mit den niedergelassenen Hausärzten kooperieren, so Dr. Thonke.

So erkennen Sie einen Schlaganfall Zur Fotostrecke

Dr. Michael Brinkmeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, ist von dem Konzept überzeugt. Er hält es nicht nur medizinisch für sinnvoll, sondern sieht in der Arbeit von Schlaganfall-Lotsen, von denen es bundesweit zur Zeit etwa zwei Dutzend gebe, auch eine soziale Komponente. Denn letztlich gehe es darum, Schlaganfall-Patienten, die oft mit schweren Folgeschäden wie Lähmungen, Sprachstörungen oder anderen Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten, „den Weg zurück zur gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen.“ Dass sich das Projekt aber auch ökonomisch auszahlt, will die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe im Rahmen einer großen Studie mit 2000 Patienten im Bezirk Ostwestfalen-Lippe nachweisen. Auch die Erfahrungen des Hanauer Projekts werden evaluiert. Auch, um Argumente gegenüber den Krankenkassen zu haben. Denn zunächst wird das Klinikum Hanau seine neuen Schlaganfall-Lotsinnen aus dem eigenen Budget bezahlen. „Mittelfristig hoffen wir natürlich auf eine Kostenübernahme durch die Kassen, denn auch für sie wird sich das Projekt auszahlen“, ist Klinik-Geschäftsführer Bölke überzeugt.