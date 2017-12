Neue Beleuchtung am Bahnhof

Hanau - Der Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Wilhelmsbad ist bisher nur im östlichen Teil beleuchtet. Das will der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) ändern und auch im Westteil 14 Leuchten aufstellen sowie drei bestehende erneuern lassen.

54.000 Euro hat der Magistrat dafür bewilligt. „Wenn die Parkraumbewirtschaftung am Bahnhof Wilhelmsbad im Frühjahr beginnt, wird die Beleuchtung an der Hochstädter Landstraße verbessert sein“, kündigt Stadtrat Thomas Morlock (FDP) an. Für die neue Beleuchtung sind 200 Meter Kabel zu verlegen.

HIS lässt erstmals Parkscheinautomaten am Bahnhof Wilhelmsbad und auf der Südseite der Bundesstraße am Bahnhof Steinheim aufstellen. Damit beginnt der Eigenbetrieb auch an diesen Bahnhöfen damit, Gebühren für das Nutzen der Auto-Abstellflächen zu erheben (wir berichteten). Der Parkschein kostet werktags außer samstags einheitlich einen Euro. Das gilt in Steinheim für 24 Stunden, in Wilhelmsbad von 7 bis 15 Uhr. Stadtrat Morlock kündigte darüber hinaus Tages- und Monatstickets an.

In Wilhelmsbad hat der große Parkplatz am Staatspark rund 280 Plätze, weitere rund 140 Stellplätze befinden sich an der Burgallee zwischen Bahnübergang und Maintaler Straße. Beim Steinheimer Park-and-Ride-Platz auf der Bahnhofseite handelt es sich um etwa 25 Parkplätze. (cs.)

