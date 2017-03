Einzelhandel profitiert vom City-Umbau

Hanau - Unterm Strich hat sich der Hanauer Innenstadtumbau für den örtlichen Einzelhandel gelohnt. Er brachte mehr Kunden und mehr Umsatz in die Stadt. Das zeigen Analysen der cima Beratung + Management GmbH im Auftrag der Stadt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zum Teil haben Hanauer Einzelhändler weiterhin schwer zu kämpfen. Von Dirk Iding

Um die Situation des Hanauer Einzelhandels, insbesondere in der Innenstadt, ging es am Donnerstagabend bei einer mehr als dreistündigen gemeinsamen Sitzung des Struktur- und Umweltausschusses der Stadtverordnetenversammlung und des Ortsbeirates Innenstadt. Dabei zeichneten Vertreter der cima, der Hanauer Marketing GmbH und des Forum Hanau-Betreibers HBB ein Bild von der aktuellen Lage des Innenstadt-Einzelhandels und gaben einen Ausblick auf künftige Herausforderungen.

Im Mittelpunkt stand der Vortrag von Michael Seidel, der aktuelle Untersuchungen der cima zum Hanauer Einzelhandel präsentierte und diese in Vergleich zu früheren Hanauer cima-Analysen und zur Gesamtentwicklung im bundesdeutschen Einzelhandel setzte. Denn bereits seit 2007 ist das Beratungsunternehmen für die Stadt tätig.

Und danach hat sich die Situation des Hanauer Einzelhandels durch den Innenstadtumbau stabilisiert – zumindest was die Anzahl der Geschäfte in der Innenstadt angeht, die mit 352 (Stand 2016) in etwa genauso hoch war wie im Jahr 2005 (360). Die Verkaufsfläche ist sogar deutlich gewachsen von knapp 62.000 Quadratmeter in 2005 auf 77.000 Quadratmeter in 2016. Zwischenzeitlich waren sowohl die Anzahl der Geschäfte als auch die Gesamtverkaufsfläche spürbar zurückgegangen.

Zum Aufschwung entscheidend beigetragen hat natürlich das im Herbst 2015 eröffnete Forum Hanau mit 51 Betrieben und einer Verkaufsfläche von 15.900 Quadratmeter (Stand 2016). Und auch dem Forum sei es wohl in erster Linie zu verdanken, dass der geschätzte Gesamtumsatz in der Hanauer Innenstadt zwischen 2013 mit 219,1 Millionen Euro deutlich auf zuletzt 274,6 Millionen Euro gewachsen ist, wobei die cima davon ausgeht, dass allein im Forum Hanau im ersten Jahr seines Bestehens ein Umsatz von 52,8 Millionen Euro erzielt wurde. Der Gesamtumsatz des Hanauer Einzelhandels sei zwischen 2013 von geschätzt 645 Millionen Euro auf zuletzt 711,2 Millionen Euro gestiegen. „Von den Umsatzzahlen her ist das eine sehr zufriedenstellende Entwicklung“, bilanzierte Seidel.

Ein Grund für die positive Entwicklung des Umsatzes: Hanau konnte offenbar neue Kunden für sich gewinnen, so die Untersuchungen der Cima. Das Hanauer Einzugsgebiet habe sich deutlich vergrößert, wie auch Kundenbefragungen gezeigt hätten. Auch die Einstellzahlen in den Hanauer Parkhäusern führte Hanaus Stadtentwickler und Geschäftsführer der Hanauer Marketing GmbH, Martin Bieberle, als Beleg für mehr Kunden an: 2016 wurden in den Hanauer Parkhäusern mehr als 1,5 Millionen Parker gezählt. Das bedeute eine Steigerung gegenüber 2014 um 39 Prozent, so Bieberle.

Mehr Kunden von außerhalb drücken sich auch in einem starken Kaufkraftgewinn aus. Die so genannte Zentralitätskennziffer Hanaus sei von 120,1 Prozent in 2010 auf mittlerweile 144,1 Prozent gestiegen. Werte über 100 Prozent bedeuten einen Kaufkraftzufluss. Kaufkraftgewinne würden in Hanau quer durch alle Branchen erzielt, so Seidel, mit einer einzigen Ausnahme: Im Bereich Sport, Spiel Hobby schöpfe Hanau sein Potenzial nicht aus, hier bestehe noch Entwicklungsbedarf.

Also fast alles paletti im Hanauer Einzelhandel? Nicht aus Sicht von HMG-Geschäftsführer Bieberle: „Wir haben zwar beachtliche Erfolge in schwierigen Zeiten erzielt, aber wir stehen auch vor beachtlichen Herausforderungen in schwierigen Zeiten.“

Denn längst nicht jedem Einzelhändler in der Hanauer City geht es gut. Zwar habe Hanau als Einkaufsstadt in den vergangenen Jahren deutlich an Renommee gewonnen, aber Ladenleerstand und die oft qualitativ schlechtere Folgenutzung leer stehender Geschäfte seien nach wie vor ein Problem, erklärte Bieberle. Ein Beispiel sei der Restpostenmarkt im früheren H&M-Gebäude in 1a-Lage an der Ecke Hammerstraße / Marktplatz. „Das gefällt uns natürlich überhaupt nicht“, berichtete Bieberle allerdings von konstruktiven Gesprächen mit den Eigentümern der Immobilie. Doch noch sei eine anderweitige Nutzung nicht in Sicht.

Weitere Sorgenkinder der HMG seien die Lang-, Rosen- und Nürnberger Straße, wo in Teilen ebenfalls eine Abwärtsentwicklung zu beobachten sei. Da versuche die Hanau Marketing GmbH unter anderem durch eine aktive Ansprache von Einzelhändlern in der Region Geschäftsleute auf Hanau aufmerksam zu machen. Die Neuansiedlung von Tredy in der Hammerstraße sei beispielsweise ein Ergebnis dieser offensiven Herangehensweise.

Doch HMG-Chef Bieberle will auch neue Wege gehen. Über die Hanauer Bauprojekt sollte die Stadt vermehrt versuchen, in Immobilienbesitz in der Innenstadt zu kommen, um die Häuser dann entsprechend zu modernisieren und für eine Einzelhandelsnutzung „fit“ zu machen. Ein Beispiel, dass sich das lohnt, sei die „äußerst positive Entwicklung“ in der Hanauer Altstadt. Hier habe die Hanauer Baugesellschaft in ihre Immobilien investiert und so die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich das Quartier als Gastronomie- und Handelsstandort gemausert habe.