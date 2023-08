Niedeckens BAP begeistern bei Auftritt im voll besetzten Amphitheater

Von: Christian Spindler

Auch mit 72 Jahren kein bisschen leise: Wolfgang Niedecken mit seiner Band BAP im Hanauer Amphitheater. Im Bild mit dem in mehreren Soli grandios aufspielenden Ulrich Rode. © Reinhard Paul

Wolfgang Niedecken war mit seiner Band BAP im Hanauer Amphitheater zu Gast und hat dem Publikum einen herausragen Abend im Rahmen des Hanauer Konzertsommers beschert.

Hanau – Der Mann ruht in sich. Zumindest musikalisch. Er musste sich nie neu erfinden, er hat sich nicht an irgendwas, an irgendwelche Moden oder an irgendwen angepasst. Wolfgang Niedecken hat stets seine Musik gemacht, seinen eigenen Stil geprägt – und sich weiterentwickelt. So zu erleben beim furiosen Konzert des mittlerweile 72-Jährigen im Hanauer Amphitheater. Es war der vorletzte Auftritt von Niedeckens BAP im Rahmen der „Schließlich Unendlich“-Tour – und einer, der dem Publikum in bester Erinnerung bleiben wird.

Wolfgang Niedecken hat hervorragende Musiker um sich geschart

Es hat sich viel verändert, seit die Kölner Band BAP Anfang der 1980er Jahre mit dem Album „Für usszeschnigge!“ und ihren Konzerten bundesweit für Furore sorgte, weil sie etwas ganz Neues in die deutsche Rockmusik brachte. 18 Alben, mehr als ein halbes Dutzend Livemitschnitte und unzählige Auftritte später ist Niedeckens Stimme markant wie eh und je, auch wenn sie etwas tiefer geworden ist. Und Niedeckens Konzerte waren wohl noch nie so musikalisch wie jetzt. Er hat acht hervorragende Musiker um sich geschart, allen voran den in diversen Soli auch in Hanau grandios aufspielenden Gitarristen Ulrich Rode, Schlagzeuger Sönke Reich, Multiinstrumentalistin Anne de Wolf sowie eine veritable Bläser-Sektion. Niedecken gibt ihnen allen viel Raum. Und den nutzen diese aufs Beste.

Da wird beispielsweise ziemlich am Anfang „Alexandra, nit nur do“ zur bisher wohl besten Version des 1984er-Titels mit einem mitreißenden Gitarren-Solo von Ulrich Rode. Und ganz am Ende des Drei-Stunden-Konzerts sollte ein Solo den Abend beschließen, wie es kaum eindrücklicher sein könnte: mit Christoph Moschenberger am Flügelhorn bei der Ballade „Wenn am Ende des Tages“. Nicht nur das vor zwei Jahren entstandene Werk beweist, dass Wolfgang Niedecken noch immer große Songs schreiben kann.

Zwischen diesen beiden Perlen präsentierte Niedecken, der längst auch als bildender Künstler reüssierte, mit seinen Musikern eine Melange aus BAP-Klassikern und neuen Songs, dass es eine wahre Freude ist. Kein Wunder, dass das Publikum unter dem reichlich aufgeheizten weißen Kuppelzelt des Amphitheaters mittanzte, mitsang, mitklatschte und auch mal unvermittelt und minutenlang „Oh, wie ist das schön“ anstimmte.

BAP in Hanau: Niedecken und Co. gehen nicht unter drei Stunden von der Bühne

Wer öfters bei BAP-Konzerten ist, weiß, dass Niedecken & Co. nicht unter drei Stunden von der Bühne gehen, dass es „Liebeslieder im Sitzen gibt“ (darunter diesmal mit „Mittlerweile Josephine“ eines für Niedeckens Tochter) und „Liebeslieder im Stehen“ (darunter mit „Anna“ einen BAP-Dauerbrenner), und dass Niedecken immer auch politisch war und ist. Aktuell treiben ihn die erstarkten Populisten und die rechte AfD um („Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie!“). Über die „Räächte Pharisäer, scheinheilisch un feist“ hat er zuletzt den Song „Ruhe vor’m Sturm“ geschrieben. Dem folgt im Konzert der Titel „Kristallnaach“ von 1982. Niedecken wollte angeblich nie, dass bei diesem Lied mitgeklatscht wird. Mit dem jetzigen Arrangement und dem Gitarrensound von Ulrich Rode hat er eine Version gefunden, bei der das praktisch nicht mehr möglich, die aber ebenso eindrucksvoll ist.

Was fehlt in der Reihe der musikalischen Highlights des Hanauer BAP-Konzerts? Wohl eine ganze Menge aus den 30 dargebotenen Titeln.

Erwähnt werden muss die 2023er Version des Sehnsucht-Liedes „Nemm mich met“ mit furiosem Bläsersatz und kräftig mitsingendem Publikum im voll besetzten Amphitheater. Oder „Wellenreiter“, ein Song mit keineswegs leichtem Text, den das Gros der Konzertbesucher aber im Alleingang und lediglich mit BAPscher Musikbegleitung intoniert. Mit „Wenn des Bedde sich lohne däät“ hat Niedecken ein Frühwerk ausgekramt, das er 35 Jahre lang nicht mehr live gespielt hat, das aber noch immer funktioniert. Klar, dass beim Konzert auch „Verdamp lang her“ nicht fehlen darf, der bekannteste Song der Kölner Band. Und mit dem von Anne de Wolf mit Geige stilecht untermalten ersten Teil von „Hurricane“ gibt es auch eine kurze Reminiszenz an Bob Dylan. Der Part geht nahtlos in BAPs „Stell dir vüür“ über. Wolfgang Niedecken ist nicht nur bekennender Dylan-Fan. Ohne Dylans Songs, so sagt er, wäre er wohl nicht Musiker geworden. Als Hommage an Dylan ist Niedecken im Anschluss an die BAP-Tour mit dem Programm „Niedecken liest & singt Dylan“ unterwegs.

Bleibt nachzutragen, dass beim Konzert im Amphitheater auch ein Special Guest für emotionale Momente sorgte: Jürgen Zöller, von 1987 bis 2014 Drummer der Band, bediente für zwei Songs das Schlagwerk, darunter beim Klassiker „Jraaduss“. Ein weiterer Höhepunkt an einem Abend, der zu den herausragenden des „Hanauer Konzertsommers“ zählen wird.

