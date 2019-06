Person bei Brand verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Brand in Hanau-Kesselstadt ist eine Person verletzt worden. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Hanau - In der Schweriner Straße in Hanau-Kesselstadt hat es gebrannt, wie der Hanauer Anzeiger berichtet. Eine Person wurde verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus aus.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff und nach weniger als 30 Minuten war alles gelöscht.

Lesen Sie auch:

Jugendlicher attackiert Busfahrer brutal - Stadt reagiert sofort

Ein Busfahrer wird in Rodgau von einem Fahrgast mit dem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, auch die Stadtwerke reagieren auf die Gewalttat.

Nach schwerem Unfall: Polizistin greift in Auto von Gaffer - der gibt einfach Gas

Bei Viernheim auf der A67 filmt ein Mann einen Unfall. Eine Polizistin möchte ihn kontrollieren - und gerät prompt in Gefahr.