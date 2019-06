Pioneer-Park wird weitgehend klimaneutral mit Strom und Wärme versorgt

Wohlige Wärme aus dem Eis-Energiespeicher

+ © PioneerWerk 17 Meter hoch und 20 Meter breit wird die Energiezentrale des Pioneer-Parks werden, die direkt an der Hauptzufahrt gebaut wird. Geplant ist eine Holzverschalung. © PioneerWerk

Mit dem neuen Stadtviertel Pioneer-Park in Wolfgang will die Stadt Hanau auch in Sachen Klimaschutz ein Zeichen setzen.