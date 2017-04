„Rumänenhäuser“ werden zur Dauerbaustelle

Rund 400 Menschen wohnen in den „Rumänenhäusern“ an der Daimlerstraße, vorwiegend Armutszuwanderer aus Rumänien und Bulgarien, aber auch Tagelöhner aus Polen und Menschen aus etlichen anderen Nationen. Nach häufigen Schlagzeilen in 2013/14 hat sich die Situation inzwischen aber ein wenig entspannt.

Hanau - Es ist ruhiger geworden um die „Rumänenhäuser“ in der Daimlerstraße. Doch ein sozialer Brennpunkt sind die heruntergekommenen Immobilien, in denen rund 400 Menschen aus etlichen Nationen leben, vornehmlich aus Rumänien, Bulgarien und Polen, nach wie vor. Von Dirk Iding

Und eine wirkliche Lösung ist nicht in Sicht. 2013 und 2014 sorgte die Daimlerstraße in Hanau mehrfach für Schlagzeilen. Da ging es um Zwangsräumungen, jeweils begleitet von einem großen Polizeiaufgebot, um einen Fall von Körperverletzung mit Todesfolge oder um Nachbarschaftsstreitigkeiten, die größere Polizeieinsätze auslösten. Von derartigen gravierenden Vorfällen ist aus dem Quartier allerdings schon länger nichts mehr zu hören.

+ Wenig ansehnlich präsentieren sich die Häuser an der Daimlerstraße. Zum Teil eingetretene Türen, heruntergerissene Lampen und Mobiliar vor dem Eingang wirken abschreckend. © Iding Doch nach wie vor ist die Daimlerstraße eine Dauerbaustelle für städtische Behörden, Sozialarbeiter und Polizei – und damit eines der Sorgenkinder von Hanaus Sozialdezernent Axel Weiss-Thiel (SPD). Er sieht in der inzwischen ein wenig entspannteren Situation zwar einen Beleg dafür, „dass unsere intensiven gemeinsamen Bemühungen von Stadt, Internationalem Bund und Polizei Früchte tragen“, aber er konstatiert auch, „dass wir beispielsweise in Sachen Sozialarbeit an Grenzen stoßen. Zum einen, weil uns die finanziellen Mittel fehlen, zum anderen, weil wir mit unseren Maßnahmen nicht alle Menschen, die dort leben, erreichen können.“

Lesen Sie dazu auch: „Nicht mehr Kriminelle als anderswo in Hanau“ Zwangsräumung von Protesten begleitet Seit Mitte 2013 kooperiert der Kommunale Soziale Dienst der Stadt Hanau bei der Betreuung der Klientel, die vorwiegend aus Armutszuwanderern aus südosteuropäischen EU-Ländern und Tagelöhnern aus Polen besteht, mit dem Internationalen Bund (IB) als freiem Träger. Das „Kooperationsprojekt Daimlerstraße“, das ins vierte Jahr geht und inzwischen auf den Stadtteil Lamboy ausgedehnt wurde, da dort - allerdings in kleinerem Ausmaß - ähnliche Problemlagen zu verzeichnen sind, hatte von Anfang an vor allem das Wohl der zahlreichen Kinder in den Familien im Blick.

Laut jüngstem Jahresbericht des IB zum „Kooperationsprojekt Daimlerstraße-Lamboy“ lebten im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 400 Menschen in den heruntergekommenen Häusern an der Daimlerstraße, und weitere 150 bis 200 Personen aus dieser Zielgruppe im Stadtteil Lamboy. Damit ist die Zahl der Menschen, die in diesen sozialen Brennpunkten leben, seit 2013 sogar noch ein wenig gewachsen. Gleichwohl nahm die Stadt Hanau im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahmen auch Kürzungen bei der Sozialarbeit vor.

Betroffen davon ist auch der IB, dessen Arbeit im Jahr 2014 noch mit rund 100.000 Euro von Seiten der Stadt finanziert wurde. In diesem Jahr sind es nur noch rund 45.500 Euro. Deshalb musste der IB einige Förderangebote inzwischen ganz einstellen und Beratungszeiten kürzen. Kürzungen, die nicht vollständig durch das inzwischen parallel laufende und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanzierte Programm „Jugend stärken im Quartier“ ausgeglichen werden, das insbesondere Schulverweigerer und Schulabbrecher im Blick hat.

Sozialdezernent Axel Weiss-Thiel (SPD) weiß um den Spagat „zwischen unseren begrenzten finanziellen Mitteln und den unverändert hohen Anforderungen, vor die wir gestellt sind.“ Und er sieht deshalb bei den Kürzungen auch „das Ende der Fahnenstange erreicht“. Sein Appell geht in Richtung Land und Bund, die Städte nicht länger mit den Folgen der Armutszuwanderung aus EU-Staaten allein zu lassen.

Kurzfristige Lösungen für die Daimlerstraße sieht Weiss-Thiel indes nicht. Vieles scheitere auch an der mangelenden Kooperationsbereitschaft des Immobilienbesitzers, der meist erst dann auf Missstände reagiere, wenn die Stadt Ersatzmaßnahmen androhe. Deshalb gab es bei der Stadt auch schon ernsthafte Überlegungen, die heruntergekommenen Immobilien zu kaufen, um einen stärkeren Zugriff darauf zu haben. Doch das scheitert bislang an den „Mondpreisen“ , die der Besitzer für einen möglichen Verkauf aufrufe. Ein weiterer Ansatzpunkt sei die mögliche Aufnahme des Quartiers in das Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“. Darüber, so der Stadtrat, werde aber frühesten 2018 entschieden. Die Daimlerstraße wird also wohl bis auf Weiteres eine Dauerbaustelle bleiben.