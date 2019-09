Wasserangriff auf die Schule: Rund 80 junge Feuerwehrleute üben für den Ernstfall

Rund 80 junge Feuerwehrleute haben in Hanau für den Ernstfall geübt.

Hanau – Die Jugendfeuerwehren aus der Kernstadt und den Stadtteilen haben am Samstag mit ihrer jährlichen Großübung zum Saisonabschluss den Erstfall geprobt. Einsatzort war die Karl-Rehbein-Dependance, das Gebäude der ehemaligen Schule am Schlossplatz, in der ein für die Übung angenommenes Feuer ausgebrochen war.

Gegen 14 Uhr erfolgte die Alarmierung von der Zentrale in der Feuerwache Hanau-Mitte aus. Keine fünf Minuten später schossen die ersten Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn auf den Schlossplatz. Nach kurzer Klärung der Lage verlegten die jungen Feuerwehrleute die schnell aus den Löschfahrzeugen geholten Schläuche, Hydranten wurden angezapft, Schlauchverbindungen an den Verteilern angeschlossen, um die Wasserversorgung zu sichern. Konzentriert und koordiniert gingen die jungen Wehrleute aus allen Stadtteilen zu Werke, während Martinshörner die Ankunft weiterer Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte am rückwärtigen Gebäudeteil signalisierten. Auch dort, wo die Stadtteiljugendwehren den angenommen Brand zu bekämpfen hatten, waren die Vorbereitungen für die Löscharbeiten schnell getroffen und es hieß „Wasser marsch!“, wobei die Situation im Schulhof unter verschärften Bedingungen stattfand. Zwar hatten sich auch auf dem Schlossplatz zwei Autofahrer nicht an das ausgeschilderte Parkverbot gehalten, doch der Schulhof wurde gar beidseitig als Parkfläche genutzt. Geschick war gefordert am Steuer der großen Einsatz- und Löschfahrzeuge.

Allenthalben agierten die jungen Feuerwehrleute reibungslos Hand in Hand. Das, was während der Übungsstunden immer wieder trainiert wird, scheint schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein und kann sich in der Praxis bewähren, an der am Samstag acht große Einsatzfahrzeuge und etwa 80 der insgesamt 110 Mitglieder der Hanauer Jugendfeuerwehren beteiligt waren.

„Es war eine gute Übung. Alle waren zu 100 Prozent bei der Sache“, urteilte denn auch Peter Hack, Leiter der Hanauer Feuerwehr. Sein Dank richtete sich auch an die Ausbilder und an die Aktiven der Jugendarbeit, die sich um die Qualifikation des Hanauer Feuerwehrnachwuchses kümmern. Und das ist auch für Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck „ein gutes Gefühl.“ Der Brandschutz sei in Hanau mit diesem Nachwuchs „in besten Händen.“

Stadtjugendfeuerwehrwart Benjamin Eggers, der auch die Übung am Schlossplatz geleitet hatte, zeigte sich ebenfalls hoch zufrieden mit dem etwa 30-minütigen „Wasserangriff“ auf die Schule: „Alles hat richtig gut funktioniert.“ Aber er erinnerte auch daran, dass Platz und Schulhof wieder aufgeräumt werden mussten – nach dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende.“ Denn in der Feuerwache Hanau-Mitte wartete bereits eine deftige Verpflegung auf die Teilnehmer der Übung.

VON DIETER KÖGEL