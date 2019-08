Am Samstag startet das Aktionswochenende „Hanauer feiert Europa“

„Hanau feiert Europa“ ist das Motto eines weiteren Aktionswochenendes des Hanauer Einzelhandels in Kooperation mit der Hanau Marketing GmbH und dem Hanauer Marketingverein. Dazu gehört am Samstag, 31. August, auch eine lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr.

Hanau – Besucherinnen und Besucher erwartet Livemusik aus ganz Europa, Kreatives auf dem Hanauer Nachtmarkt und kulinarische Verlockungen auf einem Streetfood-Markt. Mehr als 100 Geschäfte, Restaurants und Cafés beteiligen sich an dem Shoppingtag am Samstag.

Der startet natürlich mit dem Hanauer Wochenmarkt auf dem Marktplatz, der von 6 bis 14 Uhr an mehr als 90 Ständen eine breite Palette regionaler und internationaler Spezialitäten bietet.

Kulinarisches aus ganz Europa wird auf dem Marktplatz auch am Samstag von 18 bis 22 Uhr geboten. Die Gastronomen vom Ibiza del Mar, Klara, Central, Uschis Creperie und dem Märchencafé sorgen für vielseitige Gaumenfreuden. Dazu spielt von 18 bis 19.30 Uhr zunächst die Chorus-Band Schlager, Oldies, Rock, Pop und neue Hits aus ganz Europa, ehe ab 20.30 Uhr unter dem Motto „Hanau singt Europa“ Musiker Tom Jet zum Rudel-Singsang bittet. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Die Texte werden über Bildschirme angezeigt.

Nachtmarkt mit Handgemachtem

Ebenfalls auf dem Marktplatz findet von 18 bis 22 Uhr der Hanauer Nachtmarkt „Kreatives buy Night“ statt. Hier bieten über 20 gewerbliche, freiberufliche und Hobbyaussteller Handgemachtes aus den Bereichen Schmuck, Dekoration, Kindersachen und Accessoires an.

Musik liegt an diesem Abend in der ganzen Innenstadt in der Luft. An mehreren Stellen legen DJs auf und sorgen für Stimmung. Und in der Hammerstraße steigt wieder eine Fashion-Night. Auf einem Laufsteg präsentieren Models von 19 bis 22 Uhr Mode aus Mailand, London, Paris, Berlin, Düsseldorf, Hamburg von internationalen Modelabels.

+ Tom Jet bittet zum europäischen Rudel-Singsang.

In der Hanauer Altstadt lockt ein Streetfood-Markt am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Ob Burger, Steak, Suppe oder Eis, ob vegan oder glutenfrei – dort findet jeder, was er mag. Und natürlich gibt es auch in der Altstadt Livemusik: Am Samstag spielen Petite Fleur (14 bis 17.30 Uhr), Marvin Scondo (18 bis 20 Uhr) und Secret Act (20.30 bis 22 Uhr). Am Sonntag stehen Sebastian Bogensperger (13 bis 15 Uhr), Klaus Appel (15 bis 17 Uhr) und Mighty Blue (17.30 bis 19.30 Uhr) auf der Bühne. Für die Kleinen gibt es an beiden Tagen ein Kinderprogramm.

Abends gibt es Livemusik und Cocktails

In den Straßen unterwegs sind zudem fantasievoll kostümierte Stelzenläufer, Aire Andaluz mit rasanten Flamenco-Rhythmen, die Moving Artists mit Jonglage und Akrobatik, Royal Scots Pipes & Drums mit Dudelsackklängen und Trommelwirbel, die Tanzschule Berné mit Tänzen von Tango über Swing bis hin zum griechischen Sirtaki, und die Hanauer Märchenbahn dreht ihre Runden zum Sonderpreis.

Das Forum Hanau und das Kulturforum feiern den ganzen Tag über ihren vierten Geburtstag mit vielen Aktionen, und am Abend gibt es Livemusik und Cocktails. Im Kulturforum wird unter anderem die neue „Makerspace-Theke“, eine Art digitale Werkbank, vorgestellt (14 bis 18 Uhr). Parallel dazu findet im Kinderatelier ein Experimentier-Workshop statt. Hier können Kinder und Jugendliche einen eigenen kleinen Roboter mit Legosteinen entwerfen, zusammenbauen und programmieren.

Im Forum Hanau, dessen Geschäfte am Samstag bis 22 Uhr geöffnet haben, sind von 12 bis 18 Uhr unter anderem „Die Maus“ und „Shaun, das Schaf“ aus dem Kinderfernsehen unterwegs.

did

Infos im Internet

hanau-neu-erleben.de