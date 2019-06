Schärfere Kontrollen und höhere Bußgelder gegen Müllsünder?

Auch die Hanauer SPD setzt nun im Kampf um eine saubere Stadt auf höhere Bußgelder und schärfere Kontrollen. Das erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Gasche nach einem Treffen mit den SPD-Ortsvorstehern.

Hanau – „Die Möglichkeiten, durch Öffentlichkeitsarbeit, Plakate und vielerlei Aktionen ein größeres Bewusstsein für eine saubere Stadt zu erreichen, findet offenkundig ihre Grenzen dort, wo es Mitbürgern einfach egal ist, was sie hinterlassen und wie das Stadtbild am Ende aussieht“, so Gasche.

Müll: Hanau gibt 2,6 Millionen Euro für die Reinigung aus

Allein die Stadt Hanau gebe Jahr für Jahr 2,6 Millionen Euro für die Reinigung öffentlicher Plätze aus. „2,6 Millionen Euro, die dennoch nicht dazu führen, dass ein sauberes Stadtbild erreicht wird. Am Ende ist es ein permanentes Hinterherlaufen. Unser Dank und Respekt gilt denjenigen, die Tag für Tag die ekligen Hinterlassenschaften ignoranter Zeitgenossen entfernen müssen,“ so die SPD-Fraktionsvorsitzende im Hanauer Rathaus

Phantasievolle Öffentlichkeitsarbeit, Sauberkeitspaten und Gemeinschaftsaktionen von Vereinen und Organisationen seien zwar weiterhin wichtig und notwendig, meint Gasche, aber es könne nicht dabei bleiben. „Wir brauchen deutlich höhere Bußgelder und vor allem eine harte Kontrolle und Ahndung der Verstöße. Am Ende scheint es leider nur über das Portemonnaie zu gehen,“ meinen auch Reiner Wegener, Caroline Geier-Roth, Reinhold Schreiber, Rosemarie Thiel, Wolfgang Walther und Rainer Dunkel. Sie sind Ortsvorsteher in den Stadtteilen Nordwest, Mittelbuchen, Kesselstadt-Weststadt, Lamboy-Tümpelgarten, Innenstadt und Großauheim. „Wir haben mit größtem Engagement unsere Innenstadt umgestaltet und aufgewertet. Und wir erleben dennoch täglich, wie trotz unzähliger Mülleimer, der Müll auf Plätzen, Treppen, Bänken achtlos hinterlassen und weggeworfen wird“, ist der Ortsvorsteher der Innenstadt, Wolfgang Walther, frustriert.

Bußgeldkatalog in Hanau soll deutlich verschärft werden

„Sauberkeit ist ein entscheidender Aspekt, der Menschen das Gefühl von Aufenthaltsqualität und Sicherheit gibt. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass der Bußgeldkatalog in Hanau deutlich verschärft wird und dass wir 2020 auch Kontrolleurinnen und Kontrolleure auf die Straße bekommen, die sich der schweren Aufgabe stellen, Müllsünder bei der Tat zu erwischen und Bußgelder zu verhängen,“ heißt es in der Erklärung der SPD.

Gleichzeitig fordern die Sozialdemokraten alle Mitbürger auf, nicht müde zu werden und immer wieder aktiv aufmerksam zu machen, wenn Mitmenschen mal wieder unachtsam etwas fallen lassen. „Wir sind umso dankbarer, dass es auch Mitmenschen gibt, die Heruntergefallenes aufheben. Diesen guten Vorbildern danken wir ausdrücklich,“ so die SPD-Kommunalpolitiker. did

Lesen Sie auch:

Felix Vogel ist hochbegabt - doch darauf will er nicht reduziert werden

„Ich will nicht auf meinen IQ reduziert werden“, sagt Felix Vogel bestimmt. In der Tat ist der junge Mann aus Mittelbuchenvielseitig interessiert. Seine Hochbegabung indes ist herausstechend.

Hanauer Gartenfest: Zigtausende Besucher erwartet

Das Gartenfest in Hanau ist zur größten Veranstaltung dieser Art in Deutschland avanciert.