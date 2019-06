Mit „Schneewittchen“ läuft bei den Festspielen die vierte große Produktion an

Spieglein, Spieglein an der Wand... Rebekka Reinholz spielt die Hauptrolle in „Schneewittchen“, Carolin Sophie Göbel verkörpert Königin Eleonora.

Das Premierenfieber im Amphitheater steigt wieder. Am morgigen Samstag, 19. 30 Uhr, läuft die letzte der vier großen Produktionen bei den diesjährigen Brüder-Grimm-Festspielen an: „Schneewittchen“.

Hanau – Wer ein Theaterstück erwartet, in dem sieben freundliche Zwerge fleißig ihre Arbeit machen und ansonsten auf die hübsche Prinzessin aufpassen, der dürfte sich wundern. In der Fassung von Stephan Lack, der damit den diesjährigen Autorenwettbewerb der Festspiele gewonnen hat, erzählen die sieben Zwerge ihre ganz eigene Schneewittchen-Geschichte.

Die Stiefmutter, die aus Eifersucht Schneewittchen nachstellen lässt, woraufhin die Prinzessin über die sieben Berge zu den sieben Zwerge flüchtet, der Zauberspiegel und der vergiftete Apfel, Schneewittchen im gläsernen Sarg und ihre Rettung durch einen glücklichen Zufall – all das wird in der Hanauer Version von Stephan Lack zwar auch erzählt, aber eben anders. Erzählerin ist die Amme Schneewittchens gemeinsam mit den Zwergen. Die wollen nicht so genannt werden, sondern sind „Bergmänner“. Und: Jeder von ihnen hat seine ganz eigene Sicht der Ereignisse...

In der Geschichte schlüpfen die Sieben in verschiedene Rollen und stellen nicht nur sich, sondern auch Schneewittchens Vater, den Zauberspiegel oder den Jäger dar.

In Lacks Inszenierung geht es um Neid, Missgunst und vergiftete Äpfel, vor allem aber um Freundschaft, Liebe und Toleranz. Denn: Während sich Schneewittchen und die Bergmänner gegen die böse Stiefmutter stemmen, lernen sie auch, ihre Vorurteile gegen verwöhnte Prinzessinnen und zu klein geratene Männer zu überwinden.

„Die Zuschauer können sich auf eine rasante Geschichte freuen“, sagt Intendant Frank-Lorenz Engel. „Es verspricht, sehr amüsant zu werden. Und es ist ein Fest für Schauspieler, diese Rollen zu spielen.“ Die Geschichte von Stephan Lack habe zudem eine klare Botschaft – aber „ohne moralischen Zeigefinger“.

Der Autorenwettbewerb, der zum nunmehr dritten Mal stattfand und den Lack gewonnen hat, sei eine Erfolgsgeschichte für sich, so Engel. Die Festspiele seien damit in Fachkreisen bundesweit präsent, zeigten ihre Innovationsfähigkeit (Engel: „Wir machen eben immer mal was Neues“), und zudem ergebe sich die Möglichkeit, immer wieder neue Autoren kennenzulernen.

Die Jury, die Lacks „Schneewittchen“-Version ausgewählt hatte, lobte unter anderem den Wortwitz des Buches sowie die liebevoll gezeichneten Zwerge, die in dieser Version wirkliche Individuen und nicht nur eine Gruppe seien.

In der Fassung des Wiener Autors soll das bekannte Märchen als „rasante Geschichte mit vielen Überraschungen“ auf die Bühne kommen. Regie führt Lajos Wenzel. Das Bühnenbild stammt von Tobias Schunck, die Kostüme hat Ulla Röhrs entworfen, für die Maske ist Wiebke Quenzel verantwortlich. Das Stück ist für Familien geeignet.

Bei den 35. Brüder-Grimm-Festspielen gibt es auch beim Musical eine Neuerung: Mit „Jacob und Wilhelm – Weltenwandler“ wird erstmals kein Märchen der Grimms, sondern eines über die berühmtesten Söhne der Stadt gezeigt. Angelaufen sind ferner in der Klassiker-Reihe Friedrich Schillers Drama „Maria Stuart“ und das Familienstück „Die Bremer Stadtmusiker“. Als Wiederaufnahme steht in der Reihe „Junge Talente“ die erfolgreiche Inszenierung „Die Leiden des jungen Werther“ auf dem Spielplan (Wallonische Ruine, ab 19. Juli).

Die Brüder-Grimm-Festspiele mit insgesamt gut 100 Aufführungen dauern noch bis 28. Juli.

Weitere Vorstellungen

Pfingstmontag, 14 und 18.30 Uhr; 12. Juni, 16 Uhr, 20. Juni, 14 und 17.30 Uhr.

Spielplan unter festspiele.hanau.de

VON CHRISTIAN SPINDLER