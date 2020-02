Terrorverdacht in Hanau: Elf Tote - Bundeskanzlerin Merkel sagt Termin ab

In Hanau wurden zehn Menschen von einem Mann erschossen. Der mutmaßliche Täter ist auch verstorben. Es gibt Hinweise auf ausländerfeindliche Motive. Eine Chronologie der Ereignisse

In Hanau sind am Mittwochabend elf Menschen durch Schüsse gestorben.

sind am Mittwochabend durch gestorben. Der mutmaßliche Täter ist unter den Opfern.

Es gibt Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation .

.



11.29 Uhr: Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli fordert nach den Vorfällen in Hanau auf Twitter dazu auf gemeinsam gegen rechten Terror zu demonstrieren: „Bitte kommt alle heute um 18 Uhr zum Brandenburger Tor. Alle demokratischen Parteien. Alle Bündnisse. Die ganze Zivilgesellschaft. Lasst uns zeigen: Rechter Terror hat keinen Platz in Deutschland. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen #Hanau nicht allein. #gegenhalten“

11.10 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich entsetzt über die Gewalttat von Hanau gezeigt. „Die Tragödie, die sich gestern Nacht in Hanau ereignet hat, hat mich zutiefst erschüttert“, schrieb die CDU-Politikerin am Donnerstag auf Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen sprach von der Leyen ihr Beileid aus. „Wir trauern heute mit Ihnen.“

Terrorverdacht in Hanau: Ministerpräsident Volker Bouffier begibt sich mit Horst Seehofer nach Hanau

10.16 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)hat die Schüsse in Hanaumit mehreren Toten als furchtbares Verbrechen bezeichnet. Es schockiere, mache sprachlos und „unendlich traurig“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Wiesbaden. Die Taten in Hanau* seien ein Verbrechen, das in seiner Dimension außergewöhnlich sei.

„Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir Einiges wissen, vieles noch nicht“, erklärte Bouffier. Es werde sehr viel spekuliert. Bouffier rief die Bürger auf, sich nicht an diesen Spekulationen zu beteiligen. Es sei noch zu früh für eine Beurteilung der Lage.

Er habe am Morgen bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert, um sie über die vorliegenden Erkenntnisse zu informieren, sagte Bouffier. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und er selbst werden im Laufe des Tages nach Hanau fahren.

Schüsse in Hanau: CSU-Chef Markus Söder verurteilt Gewaltverbrechen

10.13 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat die Gewaltverbrechen mit elf Toten im hessischen Hanau als menschenverachtende Taten verurteilt. „Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns alle fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in München. Er wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. „Der Rechtsstaat wird sich solchen Gewalttaten mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen.“

10.00 Uhr: Der Landtag in Wiesbaden legt eine Schweigeminute für die Opfer in Hanau ein. Danach äußert sich Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) zu den tödlichen Schüssen in Hanau, bei denen insgesamt elf Menschen ihr Leben verloren. „Ich verurteile die Tat aufs Schärfste. Das ist ein Anschlag auf unsere freie Gesellschaft.“

Hanau: Nach Schüssen - Terrorverdacht offiziell bestätigt

09.31 Uhr: Nach den Schüssen in Hanau besteht nun offiziell Terrorverdacht. Das teilte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) soeben im Landtag in Wiesbaden mit.

09.06 Uhr: Steffen Seibert teilt über Twitter mit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Reise zur Leopoldina nach Halle, wegen der Schüsse in Hanau, absagt. Auch Innenminister Horst Seehofer sagt einen Termin ab. Beide lassen sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen unterrichten.

08.05 Uhr: Der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt schreibt auf Twitter, dass es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen 43 Jahre alten Mann aus Hanau (Hessen) handle. Die Leiche, die neben ihm gefunden wurde sei wohl seine Mutter.

Schüsse in Hanau: Bekennerschreiben des Täters aufgetaucht - Ausländerfeindliche Motive

08.00 Uhr: Die ersten Medien berichten über ausländerfeindliche und rechtsextreme Motive des mutmaßlichen Täters.

07:30 Uhr: Ein Bekennerschreiben und ein Video des mutmaßlichen Täters sind nach den Schüssen in Hanau aufgetaucht. In dem Video auf YouTube äußert der mutmaßliche Täter Verschwörungstheorien.

06.20 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert schreibt auf Twitter: „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Hanau: Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden

05.00 Uhr: Die Leiche des mutmaßlichen Täters wurde in seiner Wohnung gefunden. Die Spezialkräfte der Polizei entdeckten auch eine weitere Leiche vor Ort.

02.38 Uhr: Der Hanauer Bürgermeister Claus Kaminsky hat sich erschüttert über die Gewalt mit acht Toten und mehreren Verletzten in seiner Stadt geäußert. „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben“, sagte Kaminsky bei einer Sondersendung von „Bild live“ in der Nacht zum Donnerstag.

01.58 Uhr: Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) schreibt auf Twitter: „In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!“

Schüsse in Hanau: Mehrere Tote nach Angriffen an mehreren Tatorten

00.00 Uhr: Nach den Schüssen fahndet die Polizei nach dem Täter. Bei der Suche kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

23.00 Uhr: An einem zweiten Tatort am Kurt-Schumacher-Platz, einem zentralen Platz im Stadtteil Kesselstadt, sind ebenfalls Menschen durch Schüsse zu Tode gekommen. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

22.00 Uhr: In Hanau sind mehrere Personen durch Schüsse getötet worden. In der südhessischen Stadt kam es zu Schüssen in einer Shishabar.

