Schussgeräusche in Hochhaus - Polizei-Großeinsatz in Hanau

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zeugen hören in einem Hochhaus in Hanau Schüsse. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Fahndung nach einem möglichen Täter läuft.

Hanau - Aufregung in Hanau: Nachdem mehrere Zeugen am Dienstag (28. März) gegen 17 Uhr Schüsse in einem Hochhaus in der Forsthausstraße gemeldet hatten, ist die Polizei derzeit mit zahlreichen Streifenwagen vor Ort im Einsatz. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Fahndung nach einem möglichen Täter läuft. Die Hintergründe der Schussgeräusche seien aktuell noch unklar und nun Gegenstand des noch andauernden Einsatzes, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. (nhe)

Vor wenigen Tagen gerieten in Hanau zwei Männer in einer Bar aneinander. Einer der Streithähne verschwand – und kehrte kurz darauf mit einer Waffe zurück.