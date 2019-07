Sommernacht im Zeichen Europas

Beim 33. Hanauer Kultoursommer steht das Finale furioso bevor. Am kommenden Wochenende gibt es zum Abschluss „Musik satt“ im Staatspark Wilhelmsbad – und das bei freiem Eintritt.

Hanau - Der Kultoursommer ist bekanntlich heuer wegen der geplanten Umgestaltung des Schlossplatzes von seinem Standort im dortigen Fronhof hinter das Wilhelmsbader Comoedienhaus umgezogen. Mit Erfolg. Der Zuspruch blieb mit im Schnitt 300 Zuspruch pro Veranstaltung und insgesamt 5000 verkauften Kultoursommer-Karten nur knapp hinter dem Boom-Jahr 2018 zurück, so Bernd Michel vom städtischen Veranstaltungsbüro. Er kündigt im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass der Kultoursommer bis auf Weiteres auch künftig am Comoedienhaus bleiben soll. Zum einen sei die Parkplatz-Situation dort besser als in der Innenstadt, zum anderen habe es zuletzt im Bereich Schlossplatz immer mehr und immer heftigere Beschwerden von Anwohnern gegeben.

Das Abschlusswochenende beginnt am Freitag, 26. Juli, mit der Hanauer Musikernacht auf der großen Bühne unterhalb des Karussell-Hügels. Dort treten ab 19 Uhr Meander mit Lothar Müller („Seesaw) und neuen Songs in der Tradition von Rio Reiser auf (Special Guest: Reverend Schulzz), außerdem der Musiker und Songwriter Ole Peng sowie Van Baker & Band mit Partymusik und Schlagern.

Die 20. Wilhelmsbader Sommernacht mit der Neuen Philharmonie und deren neuem Programm „Music united - a symphonic Celebration of Europe“ und dem bewährten Mix aus Pop, Klassik, Rock und Filmmelodien beginnt am Samstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr. Auch in diesem Jahr wird es wohl wieder einen enormen Ansturm geben. Die kostenpflichtig zu reservierenden 1660 Stühle vor der Bühne sind laut Bernd Michel jedenfalls „seit Wochen ausverkauft“. Das Besondere bei der Open-Air-Veranstaltung ist freilich die Picknick-Atmosphäre im Staatspark, in dem sich die Besucher mitunter bereits Stunden vor dem Konzert auf Stühlen und Decken niederlassen.

Weiter geht es am Sonntag, 28. Jul, ab 11 Uhr mit dem Hanauer Chorfestival, das zum sechsten Mal stattfindet und vom Steinheimer Chordirektor Michael Schnadt („Haus der Musik“) in Kooperation mit der Stadt organisiert und auch moderiert wird. Die besten Singer und Songwriter aus der Region präsentieren sich am Sonntag ab 14 Uhr beim Hanauer Song-Slam, dem Best of der der hiesigen Song-Slam-Reihe.

Den Schlussakkord setzen die Rodgau Monotones. Die Kultband hat mit „Die Hesse komme!“ nicht nur eine wahre Rock-Hymne geschrieben, bei ihren Konzerten herrscht noch immer Ausnahmezustand. Der beginnt am Sonntag um 20 Uhr.

VON CHRISTIAN SPINDLER