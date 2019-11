Stadt investiert 50. 000 Euro in moderne Licht- und Tontechnik für die TSV-Halle

Schreien ist nicht mehr nötig

+ © Foto: p Zufrieden mit der neuen Licht- und Tontechnik zeigten sich Vertreter von TSV, CV und 1. KG bei einem Besuch von OB Claus Kaminsky in der TSV-Halle. © Foto: p

Klanglich so klar wie nie zuvor dürften die Büttenreden und Lieder zu vernehmen sein, wenn am Samstag, 9. November, die Fastnacht mit der Saisoneröffnung anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Carnevalvereins 1895 Klein-Auheim in der TSV-Halle beginnt.