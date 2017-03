Ständiger Kampf gegen illegale Graffiti

Gerade erst fertigt und schon beschmiert: Illegale Graffiti wurden dieser Tage von der neuen Lärmschutzwand an der L3309 in Höhe der Großauheimer Waldwiese so gut es ging entfernt – allerdings sind Überbleibsel davon noch immer zu sehen.

Hanau - Es gleicht einer Sisyphusaufgabe: Kaum sind sie an der einen Stelle mühsam beseitigt, tauchen sie an anderer Stelle im Stadtgebiet wieder auf: illegale Graffiti. Ihnen hat die Stadt Hanau seit geraumer Zeit den Kampf angesagt. Von Dirk Iding

Zum einen, indem die Schmierereien zum Teil sogar binnen 24 Stunden wieder beseitigt werden, um Nachahmungstäter zu vermeiden; zum anderem, indem die als Sachbeschädigung zu bewertenden „Kunstwerke“ konsequent zur Anzeige gebracht werden. Doch wirklich eindämmen konnte dieses Vorgehen das Sprayer-Unwesen in Hanau bislang nicht.

Aktuelles Beispiel ist die neue Lärmschutzwand an der Landesstraße 3309 in Höhe der Waldwiese. Erst vor wenigen Monaten für gut 250.000 Euro errichtet, war die Wand aus rötlichem Porenbeton zuletzt mehrfach das Ziel von unbekannten Sprayern. Erst in dieser Woche hatte die Stadt Hanau eine Fachfirma damit beauftragt, die großflächigen Graffiti dort zu beseitigen. Mit einem Hochdruckreiniger wurde den Schmierereien zu Leibe gerückt, doch aufgrund der Beschaffenheit des Betons ließen sich die „gesprühten Botschaften“ nicht völlig beseitigen.

+ © Hackendahl Die Stadt und ihre Gesellschaften können allein mit eigenem Personal der Vielzahl von Schmierereien auf öffentlichen Gebäuden, Verteilerkästen, Hausfassaden, Trafohäuschen, Wertstoffcontainern und in Unterführungen nicht Herr werden. Deshalb hat beispielsweise der für Straßen und Grünanlagen verantwortliche städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) eine externe Firma damit beauftragt, regelmäßig im Vier-Wochen-Rhythmus Graffiti zu beseitigen.

Dazu zählten nach Mitteilung von Holdingsprecher Joachim Haas-Feldmann in den vergangenen Tagen auch die Schmierereien, die die legalen Graffiti verunzierten, mit denen Schülerinnen und Schüler der Eugen-Kaiser-Schule die Unterführung im Kinzdorf verschönert hatten. Dort wurde zudem eine Schutzschicht aufgetragen, die mögliche künftige Schmierereien leichter beseitigen lässt. Ein solcher Schutz wurde ebenfalls auf der Lärmschutzwand an der L 3309 aufgetragen.

Insgesamt hat der städtische Eigenbetrieb HIS allein im vergangenen Jahr rund 75.000 Euro für die Beseitigung von illegalen Graffiti ausgegeben. Auch der Eigenbetrieb Immobilien Baumanagement (IBM) hat es immer wieder mit Sprayern zu tun – vor allem an Schulgebäuden. Besonders „beliebt“ scheint dabei die dem Bahndamm zugewandte, nicht gut einsehbare Mauer der Ludwig-Geißer-Schule zu sein, die wiederholt verunstaltet wurde. So- weit möglich, setzt IBM eigene Objektbetreuer ein, um die Schmierereien möglichst rasch zu beseitigen. Doch auch IBM kommt nicht ohne Fremdvergaben an externe Reinigungsfirmen aus. Im vergangenen Jahr fielen dafür Kosten von rund 10.000 Euro an.

Zu den Geschädigten zählen auch die Stadtwerke und ihre Netzgesellschaft. Verteilerkästen und Trafohäuschen werden häufig verunziert. Allein im vergangenen Jahr brachten Stadtwerke und Netzgesellschaft 26 Sprayerattacken zur Anzeige. Pro Fall rechnen die Unternehmen mit Kosten von durchschnittlich 400 Euro für die Beseitigung.

Konsequent gegen Graffiti, Aufkleber, illegale Plakatierung und andere Formen von Vandalismus gehen auch die Baugesellschaft Hanau und die Hanau Parkhaus Gesellschaft vor. Deren Ziel ist es, Graffiti möglichst innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Entdeckung zu beseitigen beziehungsweise zu überstreichen. Dafür werden sowohl eigene Mitarbeiter als auch Fremdfirmen eingesetzt. Bei der Baugesellschaft fielen dafür in 2016 Kosten in Höhe von rund 12.000 Euro an, bei der Hanauer Parkhausgesellschaft liegen die Kosten sogar im Durchschnitt bei mehr als 23.000 Euro pro Jahr.

Die Stadt und ihre Gesellschaften bringen illegale Graffiti konsequent zur Anzeige, denn immerhin handelt es sich dabei um Sachbeschädigungen mit hohen Folgekosten. Die Anzeigen laufen zentral über das städtische Rechtsamt. Wurden in 2015 „nur“ neun Strafanträge gestellt, waren es in 2016 bereits 26 Anzeigen und in diesem Jahr sind es schon vier. Allerdings: Eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren wurden von den Strafverfolgungsbehörden zwischenzeitlich wieder eingestellt, weil Täter nicht zu ermitteln waren. So wurden von den 26 Strafanträgen in 2016 immerhin 20 eingestellt.

Doch zu sicher können sich die Sprayer auch nicht sein: Im vergangenen Jahr wollte die Stadt sogar eine Belohnung für die Ergreifung eines Täters ausloben. Sie konnte sich das Geld sparen, denn der Sprayer wurde auch so von der Polizei gefasst...