Dauerärgernis entlang der B43a

Steinheim – Die Müllproblematik an den Abfahrten der B 43a im Bereich Hanau-Steinheim und Klein-Auheim ist weiterhin vorhanden. Auch Beobachtungen von Hessen Mobil zufolge nimmt der achtlos aus Autos und Lkws entsorgte Abfall weiter zu. Von Holger Hackendahl

Im Frühjahr steht auf den Grüninseln an den Abfahrten der nächste Grünschnitt an. Dort liegt besonders viel Abfall – vor allem Einweg-Kaffeebecher, Zigarettenschachteln, Plastikmüll und Dosen. Das Problem der wilden Abfallentsorgung entlang Hessens Straßen ist für Hessen Mobil ein Dauerärgernis und zudem teuer. Die Landesbehörde ist unter anderem für die Reinigung und das Mähen an den Bundesautobahnen und ihren Zufahrten zuständig. „Das Problem besteht schon seit Jahrzehnten – leider mit steigender Tendenz. Bedauerlicherweise entsorgen sehr viele Verkehrsteilnehmer ihren Abfall nicht ordnungsgemäß und werfen ihn unterwegs einfach aus dem Fenster“, heißt es in einer Stellungnahme. Um für dieses Problem ein öffentliches Bewusstsein zu erreichen, werbe Hessen Mobil regelmäßig im Zuge der Initiative „Sauberhaftes Hessen“ für saubere Straßen und Rastanlagen.

„Ohne ein Umdenken bei den Verkehrsteilnehmern geht es nicht. Der wilde Müll an Straßenrändern und auf Rastanlagen ist ein gesellschaftliches Problem, das durch Hessen Mobil allein nicht gelöst werden kann“, meint Daniela Czirjak von Hessen Mobil.

Abfall ist auch Problem der Verkehrssicherheit

Für die Landesbehörde ist der achtlos weggeworfene Müll allerdings weniger ein ästhetisches Problem, denn eines der Verkehrssicherheit. Wenn beispielsweise Müll die Entwässerungseinrichtungen an den Fernstraßen beeinträchtigt, wird er auch außerhalb des sonst üblichen Reinigungszyklus entfernt.

Hessen Mobil teilt mit, dass Mäharbeiten in der Regel zweimal jährlich erfolgten – im Frühjahr und im Spätsommer beziehungsweise Herbst. Die Abfallbeseitigungen entlang der autobahnähnlich ausgebauten B 43a erfolgten gebündelt in einer groß angelegten Reinigungsaktion einmal jährlich im Frühjahr, meist kurz vor dem ersten Mähschnitt. An Autobahnen werde zwei Mal jährlich, besonders betroffene Abschnitte auch noch ein drittes Mal gereinigt, heißt es von Hessen Mobil. Darüber hinaus werden die wilden Abfälle nach Bedarf auch öfters beseitigt. Diese Vorgaben seien im Leistungsheft für die Betriebliche Straßenunterhaltung festgelegt, welches Gültigkeit für alle Autobahnen, Bundes- und Landes- und Kreisstraßen in ganz Hessen habe. Die Straßen- und Autobahnmeistereien könnten die Unterhaltungsarbeiten grundsätzlich nur entsprechend dem darin verankerten Standard erbringen.

Unterwegs mit den Offenbacher Müll-Detektiven: Bilder Zur Fotostrecke

2018 seien die Mitarbeiter von Hessen Mobil 24 800 Stunden mit der Sammlung von Abfällen beschäftigt gewesen. Hinzu kommen laut Straßen- und Verkehrsbehörde die Kosten in Höhe von rund 3 Millionen Euro für die Leistungen von Fremdunternehmen.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Steuerung, sei es nicht immer möglich, im direkten Vorlauf zu den Mäharbeiten weitere Müllsammlungen durch eigene Mitarbeiter oder externe Fachfirmen durchzuführen. Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte es erheblichen Ärger gegeben, weil entlang der B 43a auf noch völlig vermüllten Flächen Mäharbeiten vorgenommen wurden, mit der Folge, dass der Müll geschreddert, kleinteilig in die Landschaft verteilt wurde. Das soll sich in diesem Jahr möglichst nicht wiederholen, heißt es bei Hessen Mobil.