Steinheimer sammelt und restauriert alte Radios

Dietmar Herrmann aus Hanau sammelt und restauriert alte Radios. Viele Exemplare sind Raritäten.

Hanau – Dietmar Herrmann ist nicht nur ein leidenschaftlicher Akkordeonspieler. Als solchen kennen ihn viele. Er hat aber auch ein weiteres, ganz besonderes Hobby: Seit fast 20 Jahren sammelt er alte Radios und restauriert die Raritäten, die er auf Radiobörsen und in Internet-Auktionshäusern erstandenen hat. „Ich sammele aus Spaß an der Freude, die alten Radios wieder zum Leben zu erwecken“, sagt der 66-Jährige.

Viele seiner Exemplare stammen aus den 1930er Jahren. „Damals ging es mit der Radioentwicklung so richtig voran“, weiß Herrmann. „Familien saßen vor dem Radio und lauschten gemeinsam dem Hörfunkprogramm. „Radioempfänger waren seinerzeit sogar Einrichtungsgegenstände – edle Möbelstücke mit tollem Design. Herrmann: „Es gab Radios mit einem Gehäuse aus Mahagoni oder Nussbaum und mit glänzendem Schelllacküberzug. Und die Lautsprecher waren mit hochwertig gewebtem Stoff bezogen. “.

Die Radioschätze des Steinheimers aus der Vor-Transistoren-Zeit sind hauptsächlich Röhren-Radios, deren Innenleben aus solider Technik besteht und mit Elektronenröhren bestückt ist.

Herrmanns Affinität zu alten Radios kommt nicht von ungefähr. Als junger Mann hat er eine Lehre als Mess- und Regelungsmechaniker absolvierte und später studiert. So hat er sich das nötige Wissen angeeignet. „Eigentlich wollte ich Rundfunk- und Fernsehmechaniker werden, aber ich habe keine Lehrstelle gefunden. Es gab damals in der DDR nur wenige Handwerksbetriebe, in denen diese Ausbildung möglich war“, erzählt der gebürtige Oberlausitzer, der bereits als Kind gern mit dem Elektrobaukasten tüftelte und schon als Jugendlicher versuchte, alte Radios zu reparieren.

Heutzutage besorgt sich der Radio-Nostalgiker bei Sammlern, Händlern und im Internet Unterlagen und Ersatzteile für seine im In- und Ausland erstandenen Radios, die er dann in monatelanger Arbeit mit filigranem Werkzeug und Messgeräten wieder funktionstüchtig macht. Dabei restauriert er die Empfänger möglichst originalgetreu. „In den Kriegsjahren gab es ja oft keine Bauteile mehr, da wurden dann irgendwelche Teile eingebaut, Hauptsache das Radio empfängt wieder“.

Ob die alten Radio-Schätze nach aufwendiger Reparatur wieder Radiowellen empfangen können, testet Herrmann mit einem Messsender. Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle – Frequenzen, auf denen früher Radioprogramme analog ausgestrahlt wurden, sind seit einigen Jahren abgestellt. „Nun werden die Signale mit dem neuem Übertragungsverfahren DAB, also Digital Audio Broadcasting, digital übertragen“, bedauert Herrmann, dass seine Radioschätze seither zum Schweigen verurteilt sind.

Dafür hören Herrmann und seine Ehefrau nun Internetradio-Musiksender aus der ganzen Welt, die digital übers Internet empfangen werden können.

Für eines der Schmuckstücke, ein Loewe-Batterie-Radio mit zwei Empfangsspulen, hergestellt in Berlin-Steglitz, brauchte der Radiohörer von damals noch einen Lautsprecher oder Kopfhörer. Denn anfangs, so erklärt Herrmann, „waren die Lautsprecher im Radio noch kein Bestandteil, sie mussten extra angeschlossen werden.“

Zu seiner Sammlung gehört auch der „Telefunken-Katzenkopf“, ein Rundfunkgerät mit Röhren aus den 1930er Jahren. Es hat seinen Namen von einer Skala, die wie ein Katzenkopf ausschaut. Das Trabant-Kofferradio aus der DDR stammt aus den 60er Jahren, ebenso wie der Taschenempfänger Kosmos, gebaut in der damaligen UdSSR. Das blau-weiße Handgelenk-Radio mit den Maßen 6 mal 7 Zentimeter war in den 60ern in der DDR hipp. Das „Nora W3L“ Radio mit einem Lautsprecher im Sonnenblumen-Design ist ebenfalls ein begehrtes Sammlerstück. „Der Lautsprecher ist mit einem speziell gewebten Stoff bespannt“, zeigt Herrmann. Im schwedischen Radiomodell „Stern & Stern“ ist der Lautsprecher dagegen im Deckel enthalten. Und das aus England stammende Radio der Firma EKCO „Willow Tree“ fällt durch eine spezielle Rundskala auf, während das Siemens-Modell 62W aus den 30ern mit seinem besonderen Design anmutet „wie ein Herr im Frack“.

„Mir macht es sehr viel Spaß, diese alten Radios wieder zum Laufen zu bringen. Die Technik von damals war auch noch was Solides, nicht wie heute bei diesen Wegwerf-Radios“, sagt Dietmar Herrmann.

VON HOLGER HACKENDAHL