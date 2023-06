Nach Streit mit Abschleppdienst: Mann droht, seinen Peugeot Auto in die Luft zu jagen

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Mann weigert sich, Abschleppkosten für seinen Peugeot zu zahlen. Dann droht er damit, das Auto explodieren zu lassen.

Hanau – Ein 48-jähriger Mann aus Hanau hat damit gedroht, sein Fahrzeug in die Luft zu sprengen. Er weigerte sich, Abschleppkosten zu begleichen und bekam sein Auto nicht vom Abschleppdienst zurück. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr im Stadtteil Lamboy.

Was war passiert? Laut der Polizeimeldung hatten die Mitarbeiter des Abschleppunternehmens die Polizei verständigt, nachdem der Fahrzeughalter deutlich gemacht hatte, dass er „etwas“ im Kofferraum habe, das er explodieren lassen würde, wenn sein Wagen nicht freigegeben werde. Das weiße Peugeot-Fahrzeug war am Dienstagabend von der Stadtpolizei auf das Gelände des Abschleppunternehmens in der Breslauer Straße in Hanau gebracht worden.

Ein Streit um ein abgeschlepptes Auto eskaliert in Hanau. (Symbolfoto) © Gottfried Czepluch/Imago

Sprengstoffspürhund kommt bei Vorfall in Hanau zum Einsatz

Die Polizeibeamten entschieden sich, einen speziell ausgebildeten Sprengstoffspürhund einzusetzen, um das Fahrzeug zu durchsuchen. Dabei stellten sie fest, dass sich kein explosiver Stoff oder andere gefährliche Gegenstände im Fahrzeug befanden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden derzeit von der Kriminalpolizei im Rahmen ihrer Ermittlungen untersucht.

Der Mann aus Hanau wird nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten strafrechtlich verfolgt, wie die Polizei mitteilt. Er wurde von der Polizei vorübergehend zur Dienststelle gebracht, aber später wieder entlassen. Zeugen, die weitere Informationen zu dem Vorfall liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. (esa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.