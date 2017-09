Streit endet in Schlägerei auf dem Freiheitsplatz

Hanau - Ein in der Schule gestarteter Streit endet später in einer handfesten Schlägerei. Das Opfer klagt anschließend über Sehbehinderungen.

Laut Polizei startet die Auseinandersetzung gestern Vormittag in einer Schule in Hanau. Sie endet allerdings dann gegen 13.15 Uhr in Handgreiflichkeiten am Freiheitsplatz. Dabei wird ein 18-Jähriger von etwa vier gleichaltrigen Männern geschlagen. Ihm fällt das Handy aus der Tasche, welches die Angreifer dann mitnehmen. Weil der 18-Jährige im Anschluss über Sehstörungen klagt, kommt er zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet jetzt Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06181/100-611 zu melden. (jo)

