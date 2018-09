Hanau tanzt in den Herbst

Hanau - Zum Aktionstag „Hanau buy Day & Night“, zu dem am Samtag viele Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet hatten, strömten die Besucherinnen und Besucher in Massen. Von Dieter Kögel

Ihnen wurde ein buntes Unterhaltungs- und Begleitprogramm auf Bühnen, Laufsteg und Straßen geboten, was den Bummel durch die City zu einem unterhaltsamen Ausflug machte, der kulinarisch mit Ausgefallenem auf dem zweitägigen 4. Hanauer Street Food Markt in der Altstadt gekrönt werden konnte.

Bereits der regelmäßige Wochenmarkt auf dem Marktplatz stand im Zeichen des Aktionssamstages. Marktfrauen in historischen Kostümen verteilten landwirtschaftliche Produkte, ein Korbflechter zeigte sein Handwerk, und aus Obst und Gemüse entstanden unter geschickten Händen kleine Kunstwerke.

+ Ein großer Spaß für kleine Leute waren die Riesenfiguren, die im Forum Hanau auf Tour waren. © Kögel Gegen 15 Uhr wurden die letzten Tische und Steigen in die Transporter geladen, die Kehrmaschinen drehten bereits lautstark ihre Runden, und kaum eine Stunde später rollten die ersten Oldtimer auf den Marktplatz. Der Oldtimer- und Motosportverein Freigericht hatte Mitglieder und Besitzer alter Fahrzeuge wieder einmal zur Teilnahme an der allseits beliebten Veranstaltung eingeladen. Und die stolzen Besitzer, sie zeigen gerne, welche Schätze sie da zum Teil nach ewig langen Restaurierungsarbeiten wieder zu Glanz und Funktion gebracht haben. Das Goggomobil weckt ebenso Erinnerungen wie der knallrote Messerschmitt Kabinenroller, Fotohandys werden auch beim Buick aus dem Jahr 1955 gezückt, und auch der alte VW-Bus weckt nostalgische Gefühle.

Dazu die passende Musik: Die „Swing Company“ beschallt von der Bühne die Auotoausstellung. Natürlich mit Liedern, die oft ebenso alt sind wie viele der gezeigten Wagen. Und wie damals getanzt wurde, das demonstrieren schließlich Tänzererinnen und Tänzer aus der Tanzschule Berne.

+ Auf eine kulinarische Weltreise konnte man sich beim 4. Hanauer Streetfood-Markt in der Hanauer Altstadt begeben. Viele Besucher nutzten diese Gelegenheit gerne. © Kögel Unterwegs durch die City ziehen Stelzenläufer die Blicke auf sich. In der Rosenstraße kriegen viele kleine Gäste zunächst nichts mit von den großen Wesen. Zu sehr vertieft sind sie in die Spiel- und Bastelangebote, stellen ihre eigenen Buttons her, wirken an den Staffeleien mit Farbe und Pinsel, oder balancieren mit sichernder Hilfe auf der Slackline, während es für andere Kinder heißt: still halten, während sie sich mit Farbe in Fabelwesen oder Tiere verwandeln. Das geschieht auch im Forum Hanau, wo sich zum dritten Geburtstag des Einkaufszentrums für die kleinen Besucher alles um die Maus aus dem Fernsehen dreht. Braune Schminke ins Gesicht, Pappstirnband mit Mauseohren hergestellt und aufgesetzt, fertig sind die Mäuse, die später in der ganzen Stadt zu sehen sind. Denn es sind lange Schlangen vor den Schminkständen, an denen man sich in die Maus verwandeln kann. Wer des Wartens müde wurde, durfte toben. Nebenan auf der riesigen Mausrutsche.

Etwa 30 Prozent mehr Kundenfrequenz verzeichnen die Händler in der Hanauer City bei solchen Aktionstagen im Vergleich zu normalen Samstagen, sagt Barbara Battenhausen von der Hanau Marketing GmbH. Dies hätten die Gewerbetreibenden bestätigt, und deshalb werde man weiterhin solche Aktionstage organisieren. Ein richtiger Ersatz für die wegen der unsicheren Rechtslage momentan aufgegebenen verkaufsoffenen Sonntage seien sie jedoch nicht. Nicht nur in Hanau hoffe man deshalb auf eine verlässliche gesetzliche Regelung seitens der Landesregierung in dieser Frage.

Dann könnten Modenschauen, wie sie am Samstag auf der Bühne in der Hammerstraße geboten worden sind, auch mal wieder sonntags stattfinden. Dicht belagert war der „Catwalk,“ als die Models gegen Abend neue und trendige Modekreationen aus Hanauer Textilhäusern präsentierten. Natürlich waren auch Frisuren und Make Up made in Hanau.

Die Burger, Wraps, Baguettes, Suppen und Eintöpfe beim 4. Street Food Markt in der Altstadt waren hingegen international. Bis hin zur Küche aus Venezuela oder Bolivien reichten die Angebote. Doch mit dem „Hot Kraut Dog“ war auch Regionales auf der Speisekarte, was sich allerdings wohl erst noch durchsetzen muss. Aber Probieren geht über Studieren, und das war möglich an den Food Trucks mit Namen wie „Food Fahrbrik,“ „Burgermeister,“ „Roadrunner“ oder „Food Fighter.“ Und den passenden Nachtisch gab’s bei den „Wild Waffles.“