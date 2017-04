Tausende bei Typisierungsaktion für kranken Feuerwehrmann

Geduldig standen die Menschen gestern an der Hauptfeuerwehrwache an, um an der Typisierungsaktion für den 22-jährigen Tobias teilzunehmen.

Hanau/Steinheim - Tausende haben gestern an Tobias aus Steinheim gedacht - und es nicht dabei belassen: In hellen Scharen strömten die Menschen zur Hanauer Hauptfeuerwache, um sich typisieren und damit möglicherweise als Knochenmarkspender für den an Leukämie erkrankten 22-jährigen Feuerwehrmann identifizieren zu lassen. Von Oliver Klemt

Schon zum Start der Aktion wurden seine Kameraden, die Helfer vom Roten Kreuz und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) förmlich überrannt: Zur Halbzeit am frühen Nachmittag hatten nach Schätzung von Feuerwehr-Pressesprecher Tibor Roka mehr als 1200 Menschen ihre Blutprobe abgeliefert. „Die kommen alle wegen unserem Sohn - das ist der Hammer“. Aus seinen Gefühlen angesichts der kaum noch zu überblickenden Warteschlange, die immer länger wird, macht Tobias‘ Vater keinen Hehl. Einen Spender zu finden, dessen Knochenmark genug Übereinstimmungen für eine Transplantation aufweist, sei für Tobias die einzige Überlebenschance. Obwohl die DKMS in Deutschland zig Millionen Profile verwaltet und mit anderen Datenbanken weltweit in Verbindung steht, fand sich bisher kein passendes biologisches Muster. Tobias selbst musste zuhause bleiben: „Bei so vielen Menschen ist die Ansteckungsgefahr für ihn zu groß“, sagt sein Vater - für Leukämie-Patienten ein potenziell tödliches Risiko.

„Ich bin überwältigt. Das wird Tobias wahnsinnig Kraft geben“, ist seine Mutter überzeugt. Ihr Mann staunt über die Effizienz, mit der rund 130 freiwillige Helfer von Feuerwehr und DRK Ordnung in den Massenbetrieb bringen. In Viererreihen bewegen sich die Menschen langsam und diszipliniert die Treppe zum Obergeschoss hinauf. Jeder Spendewillige wird erst registriert und dann an einem von zehn Behandlungsplätzen im Versammlungsraum von Sanitätern des Rettungsdienstes, der gemeinsam mit der Feuerwehr im Gefahrenabwehrzentrum an der Lamboystraße untergebracht ist, fachgerecht „angezapft“. Wird ein Platz frei, hebt ein Helfer - „der Nächste bitte“ - eine rote Karte in die Höhe. Hinterher gibt’s für alle ein Stück Obst und ein Getränk.

Typisierung kann Leben retten: Fußball-Stars werben für DKMS Zur Fotostrecke

Auch Tibor Roka ist beeindruckt: „Wir hatten unheimlich viel Unterstützung von Spendern und Hanauer Geschäftsleuten, die Lebensmittel oder Geld gestiftet haben“. Die Naturalien werden verkauft, um Geld für die Untersuchung der Blutproben - jede Analyse kostet 40 Euro - und zur Unterstützung der Familie zusammen zu bringen. Oberbürgermeister Claus Kaminsky ist vorbeigekommen und übergibt eine Spende der Stadt an Simone Steinbauer, in Hanau Einsatzleiterin der DKMS.

Gewirkt hat der Aufruf, den Tobias’ Feuerwehrkameraden über die Medien, im Netz, mit Plakaten und Flugblättern publik gemacht haben, indessen weit über die Stadt hinaus. Ein Paar aus Hainburg ist mit seinem kleinen Sohn gekommen und liefert Kuchenspenden und die Plätzchen ab, die der Filius mit seiner Kindergartengruppe gebacken hat. Feuerwehr-Trupps sind aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet angerollt und warten in der Schlange geduldig, bis sie an der Reihe sind. Roka hat im Vorfeld Anfragen von Kameraden aus dem Raum Kassel und dem südlichen Bayern bekommen, rund um die Feuerwache parken Autos mit Kennzeichen aus Frankfurt, der Wetterau, Unterfranken und Rheinland-Pfalz. Sogar Nummernschilder aus Braunschweig und Karlsruhe sind dabei. Das überall spürbare Wir-Gefühl fasst Tobias‘ Vater in Worte: „Wenn es um etwas geht, dann halten doch alle zusammen“.