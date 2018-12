Feuer am Friseurstuhl

Steinheim - Nach mehr als 91 Jahren und drei Generationen in Familienbesitz gibt die Steinheimer Friseurmeisterin Elke Jung den Traditionsbetrieb Haarstudio Jung zum Jahresende in jüngere Hände. Von Holger Hackendahl

Ab 2019 wird Friseurmeisterin Nesrin Deniz, die im Friseursalon neun Jahre lang tätig war, als Inhaberin das Haarstudio Jung weiterführen. Haare sind schon eh und je auf dem Kopf des Menschen gewachsen. Doch die technischen Hilfsmittel mehr oder weniger modische Frisuren daraus zu machen, haben sich verändert. Ebenso wie die Gestaltung des Friseursalons an der Schönbornstraße. „Früher war jeder Platz mit einem Vorhang abgeteilt. Damit der nebenan Sitzende nicht sieht, dass die Nachbarin die Haare gefärbt bekommt. Damen und Herren waren außerdem streng voneinander getrennt“, erinnert sich Friseurmeisterin Elke Jung.

Früher war vieles im Friseurhandwerk anders. In den 30er und 40er Jahren waren Heißdauerwellen en vogue. Und später, in den 70ern, war unter der Ägide ihrer Mutter Margarete, die den Salon damals führte, die Kaltwelle gefragt. Elke Jung erinnert sich auch noch daran, wie einst Geschäftsgründerin Anna Kaiser die Onduliereisen schwang. „In den ersten Jahren des Frisieursalons gab es Feuer an jedem Friseurplatz. Wenn die da hinein gelegten Onduliereisen mal zu heiß waren, wurden sie geschwungen und so zum Abkühlen gebracht. Erst dann konnten man Wellen und Locken in die Haare frisieren“, erinnert sich Elke Jung.

Die Technik mit der Brennschere wurde um 1880 von dem Franzosen Marcel Grateau erfunden. Heute schneidet Elke Jung manchen Kunden mit der „heißen Schere“ einen Therapiehaarschnitt mit Versiegelung der Haarspitzen.

„Als meine Großeltern Anna und Georg Kaiser am 1. Mai 1927 das Friseurgeschäft gründeten, gab es im kleinen Salon im Erdgeschoss zwei Plätze und einen Kohleofen. Jeder Kunde brachte sein eigenes Handtuch und etwas Kohle mit“, erzählt sie. Und dass der Großvater ein Charmeur gewesen ei, der die frisch frisierten Kundinnen persönlich heimbegleitete.

Wie werde ich Friseur/in? Zur Fotostrecke

Margarete Kaiser, Tochter der Geschäftsgründerin, heiratete 1948 den Hanauer Friseurmeister Otto Jung, der mit ihr das Geschäft ihrer Eltern dann als „Salon Kaiser-Jung“ weiterbetrieb. „Samstags haben alle Mitarbeiter bei uns zu Mittag gesessen. Rippchen mit Kraut oder ein Suppeneintopf waren Tradition“, berichtet Elke Jung, die in dritter Generation ebenfalls den Beruf der Friseurin erlernte. Beim Gesellenabschluss schaffte sie das beste Ergebnis des Prüfungsjahres. Vier Jahre später, 1981, folgte die Meisterprüfung. Elke Junge war auch da die Beste. Sie übernahm den Friseursalon ihrer Eltern und führte ihn erfolgreich weiter, mitunter mit zehn Beschäftigten. Damals nahm Jung auch an der Meisterschule in Wiesbaden Meisterprüfungen ab.

„Doch nun ist es Zeit für eine Veränderung“, sagt sie. „Nach 45 Jahren im Arbeitsleben, davon 33 Jahre in Selbstständigkeit, gebe ich jetzt die Verantwortung ab.“ Jung bleibt dem Salon aber an zwei bis drei Tagen pro Woche erhalten. Zum Abschluss unternahm sie mit ihren Kolleginnen einen dreitägigen Betriebsausflug nach Berlin.

Um die Dekoration in dem traditionsreichen Friseurladen, die sie alle sechs Wochen selbst macht, will sich Elke Jung auch künftig kümmern. Während der neu gewonnenen Freizeit will sie weiterhin in ferne Länder reisen. Zudem betreut die sportliche Friseurmeisterin mittwochs und sonntags zwei Gruppen des Hanauer Lauftreffs als Trainerin. Und bei der Turngemeinde Hanau ist sie darüber hinaus als Walking-Trainerin aktiv und nimmt an Body-Workout-Kursen teil, etwa Step-Aerobic und Latintanz.