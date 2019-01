Hanau trauert um bekannten Barbetreiber Ghassan Choukair

Hanau – Wegen des Krieges in seiner Heimat Libanon kam Ghassan Choukair 1969 aus Beirut nach Hanau. In der Brüder-Grimm-Stadt prägte er deren kulturelle Facetten fast 50 Jahre lang mit. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Choukair im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Besonders verbunden bleiben wird sein Name mit der bekannten Piano-Bar „Whisky à go go“ in der Hanauer Altstadt. Nach Hanau gekommen war Choukair, weil sein Lebensmittelpunkt in Beirut zerstört war. Hanau war die Geburtsstadt von Gerlinde Choukair, die Ghassan 1965 bei einem Urlaub in Beirut kennengelernt hatte. Die Tochter der Inhaber der Drogerie Hagel (später Drogerie Jäger) lebte vier Jahre lang mit ihrem Mann, der im Alter von 20 Jahren in Bad Reichenhall eine Ausbildung als Hotelfachangestellter durchlaufen hatte, in der libanesischen Hauptstadt.

Der Krieg zeichnete den weiteren Weg des Paares vor, das vor Zerstörung und Elend floh und in die Brüder-Grimm-Stadt umzog. Bei der Heirat im Standesamt von Schloss Philippsruhe, so erinnert sich Gerlinde Choukair im Gespräch mit unserer Zeitung, sei ihr Mann für die Standesbeamten der erste Libanese gewesen, der dort seine Urkunde in Empfang nahm. Die libanesischen Wurzeln waren es auch, die dem Paar das Ankommen in der neuen hessischen Heimat schwer machten. Als einer der ersten Einwanderer aus dem arabischen Raum stieß Ghassan, der immer höflich und freundlich auftrat, vielfach auf Vorurteile - bei der Wohnungssuche oder auch nach der Eröffnung von „Karim’s Boutique“ in der Krämerstraße.

Bis Ende der 90er führten Gerlinde und Ghassan Choukair die Boutique. Dann ließ sich das Ehepaar scheiden. Bevor sich Ghassan mit der Übernahme des „Whisky à go go“ einen Traum erfüllte, arbeitete er einige Jahre lang im „K 30“, einem Restaurant mit Bar. Um das Jahr 2000 herum übernahm der Mann, der fünf Sprachen beherrschte, die einstige Kultkneipe „Rubin“ in der Hanauer Altstadt und erfüllte sich damit einen Herzenswunsch. In seiner Piano-Bar „Whisky à go go“ trafen sich viele nach Feierabend, die über Gott und die Welt sprechen und sich von der Bar-Atmosphäre locken ließen oder davon, dass dort häufig ein Pianist spielte. Zudem punktete die Bar an der Marktstraße damit, dass sie mehr als 50 Sorten Whisky bieten konnte.

Frauen, so Gerline Choukair, hätten die Bar ebenfalls gerne besucht. „Ghassan hat immer aufgepasst und ging dazwischen, wenn sich jemand daneben benahm.“

Vor einigen Jahren musste sich Ghassan Choukair, der die Bar zeitweise mit seinem Sohn Fedi betrieben hatte, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückziehen. Das „Whisky à go go“ hat mittlerweile einen anderen Inhaber.

Ghassan Choukair widmete sich danach verstärkt seinen Enkelkindern, die sein ganzer Stolz waren. Und so lange er konnte, lief er täglich zum Zeitungsladen an der Hammerstraße, um sich dort seine arabische Tageszeitung zu holen. Den Bezug zur alten Heimat hat er trotz enger Verbindung zu Hanau nie verloren. (ju)