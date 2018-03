Hanau - Die Sicherheitslage in Hanau stand im Mittelpunkt eines Gesprächs mit der Rathausspitze, Vertretern der Polizei und Hanauer Parlamentariern. Trotz insgesamt gesunkener Straftaten fühlen sich viele Menschen unsicher.

Um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken, wurde eine Reihe von Maßnahmen gestartet – von der neuen Stadtwache bis zur Videoüberwachung.

Das Treffen zum Thema Sicherheit war auf Initiative von OB Claus Kaminsky und Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck (beide SPD) zustande gekommen. Vertreter der Stadtverordnetenfraktionen, des Ausländerbeirats und die Ortsvorsteher nutzten die Gelegenheit, um im Gespräch mit dem Leitenden Polizeidirektor Claus Spinnler, dem Ordnungsdezernenten Thomas Morlock (FDP) sowie Ordnungsamtsleiter, Thorsten Wünschmann, mehr über die aktuelle Sicherheitslage zu erfahren.

„Viele Bürger fühlen sich unsicher“, berichteten Fraktionsvertreter. Insbesondere Frauen hätten abends auf öffentlichen Plätzen Angst. Die Stadtverordneten kamen nach einem Austausch mit dem Leitenden Polizeidirektor zu der Schlussfolgerung, dass die Kriminalstatistik nicht mit dem öffentlich geäußerten Sicherheitsempfinden übereinstimme, heißt es

im städtischen Pressedienst. Angst- und Unsicherheitsgefühle seien etwas Individuelles, das sich nicht immer mit objektiven Fakten unterlegen lasse, bestätigte auch Ordnungsdezernent Morlock. Als eine Ursache dafür wurden bei dem Treffen die sozialen Medien wie Facebook identifiziert, die mit den dort geäußerten Hasskommentaren und der Panikmache nach einer schweren Straftat die subjektive Wahrnehmung über die öffentliche Sicherheit nachhaltig prägten. Eine realistische Einordnung bleibe oft auf der Strecke.

Zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bürger sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört die Videoüberwachung an Markt- und Freiheitsplatz. Zudem seien in den Hanauer Parkhäusern bereits 120 Videokameras vorhanden.

Auch die Einrichtung der Stadtwache am Marktplatz soll das Sicherheitsempfinden in der Innenstadt stärken. Die Wache ist zwischen 6.30 und 20.30 Uhr besetzt. In diesem Jahr wurden sieben neue Stadtpolizisten und eine Mitarbeiterin, deren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Sauberkeit liegt, eingestellt. 2019 sollen zwei weitere Stadtpolizisten hinzukommen. Im Gegenzug hatte die Stadt indes einen Vertrag mit einem privaten Ordnungsdienst (vier Stellen) gekündigt. Die CDU-Opposition hat gefordert, dass die Zahl der Stadtpolizisten um weitere zwei aufgestockt wird.

Zum Präventionskonzept gehört auch das Haus des Jugendrechts, das am Schlossplatz entsteht. Hier werden künftig Polizei, Jugendämter und Staatsanwaltschaft unter einem Dach vereint sein. Zusammenfassend hielten die Stadtverordneten fest, dass jede Straftat eine Straftat zu viel ist. Doch Hanau sei weiterhin eine Stadt, in der es sich sicher leben lässt. (cs.)