Trockenheit: Vorsicht bei Gewitterböen!

Hanau - Die lang anhaltende Trockenheit macht vielen Bäumen im Stadtgebiet zunehmend zu schaffen. Sie verlieren an Vitalität. Oft braucht es da nur noch einen heftigen Windstoß und es kommt zum Astbruch oder es knicken sogar ganze Bäume um. Das ist nicht ungefährlich. Von Holger Hackendahl

Für die nächsten Tage sind wieder Gewitter angekündigt. Die gehen in der Regel mit heftigen Böen einher. Was das bedeuten kann, wurde zuletzt am 9. August deutlich, als eine Unwetterfront über die Region hinwegzog und reihenweise Bäume umknicken ließ. Umgestürzte Bäume blockierten sogar den Verkehr auf der A3.

Starke Böen haben in den vergangenen Tagen auch in Hanau zu vermehrtem Baumbruch geführt. Entsprechendes wurde unter anderem gemeldet vom Spazierweg am Hellenhang, auf dem abgebrochene Äste landeten. Auch im Steinheimer Stadtwald knickten Bäume um. Und einige stark tragende Obstbäume verloren armdicke Äste.

Im Bereich des Kleingartenvereins Steinheim wurde von Mitarbeitern des Eigenbetriebs Hanau Infrastruktur Service (HIS) eine aus dem angrenzenden Wald umgestürzte betagte Eiche entfernt. Der Baum landete knapp neben zwei Gartenhütten.

Mittlerweile liegt eine Bilanz der jüngsten Sturmschäden vor. Im Stadtwald Hanau, der durch Hessen Forst im Auftrag der Stadt Hanau unterhalten wird, wurden in der Nähe von Wegen allein 30 Astbrüche und 15 umgefallene Bäume registriert. Betroffen waren vor allem Steinheim, Kesselstadt und der Bereich am Wildpark Alte Fasanerie, teilt der städtische Pressesprecher Joachim Haas-Feldmann mit.

„Für den Bereich der öffentlichen Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns, die vom Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) betreut werden, wurden ebenfalls mehrere umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste gemeldet,“ so Haas-Feldmann. So stürzten zwei Jungbäume wegen starker Winde in der Nussallee um, ein weiterer Jungbaum in der Langstraße. Eine Birke erwischte es in der Steinheimer Pfaffenbrunnenstraße, ein Ahornbaum im Bereich der Lindenauschule Großauheim. Weitere Bäume fielen auf dem Gelände der Wilhelm-Geibel-Schule, im Kinzdorf und am Hochgericht dem kurzen Sturm zum Opfer. Astbrüche wurden aus allen Teilen der Stadt gemeldet. Immerhin vier Mann von Hanau Infrastruktur Service waren damit beschäftigt, Äste und umgeknickte Bäume wegzuräumen. Insgesamt, so Haas-Feldmann, hätten sich die Schäden aber in Grenzen gehalten.

Das gilt bislang auch für den Hanauer Stadtwald, wie der stellvertretende Forstamtsleiter Stefan Brinkmann resümiert. Im Wildpark Alte Fasanerie sei der Zaun eines Wildschweingeheges durch einen herabstürzenden Ast beschädigt worden.

+ Auch mancher schwer tragende Obstbaum, wie dieser Pflaumenbaum, erlitt bereits Astbruch. © Hackendahl Im Staatspark Wilhelmsbad, wo es einen besonders alten Baumbestand gibt, sei bisher glücklicherweise nur eine Winterlinde umgestürzt – auch dies geschuldet dem Wind und der extremen Trockenheit. Auch einige Zweige seien abgebrochen und es gebe schon jetzt jede Menge Laub zu beseitigen. „Das hängt damit zusammen, dass die Bäume zwar noch vital sind, aber durch die extreme Trockenheit unzureichend mit Nährstoffen und Wasser versorgt werden. Deshalb werfen sie ihre Blätter frühzeitig ab“, erklärt Martin Weckler von der Verwaltung Staatlicher Schlösser und Gärten.

Auf jeden Fall gilt es, bei aufkommendem Wind und vor allem bei heftigen Böen besonders in Wäldern, aber auch in Parkanlagen, vorsichtig unterwegs zu sein oder diese Bereiche bestenfalls ganz zu meiden.