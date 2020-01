Unfall auf Rewe-Parkplatz: Frau wird sehr schwer verletzt 

Unfall in Hanau: Auf einem Rewe-Parkplatz wird eine Frau sehr schwer verletzt.

Hanau – Zu einem tragischen Unglück ist es am Donnerstag (2.01.2020) in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) gekommen. Eine Frau ist bei einem Unfall auf einem Parkplatz des Supermarktes Rewe im Reitweg im Stadtteil Klein-Auheim sehr schwer verletzt worden.

Doch was war bei dem schweren Unfall auf dem Rewe-Parkplatz in Hanau eigentlich geschehen? Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lief die 80 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator gegen 14 Uhr über den Rewe-Parkplatz, als ein schwarzer Ford Transit sie beim Ausparken plötzlich anfuhr, berichtet die Polizei Südosthessen in einer Mitteilung.

Die 80 Jahre alte Frau stürzte bei dem Unfall in Hanau zu Boden und verletzte sich dabei sehr schwer. Ein Krankenwagen brachte sie anschließend vom Rewe-Parkplatz in Klein-Auheim in eine Klinik. Dort liegt sie derzeit und muss wegen der sehr schweren Verletzungen behandelt werden, berichtet die Polizei Südosthessen.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben nach dem Unfall auf dem Rewe-Parkplatz in Hanau dank eines Zeugens den mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Er lieferte der Polizei den entscheidenden Hinweis, der sie am Ende zum dem Mann.

Bei dem Verdächtigen in dem schwarzen Ford Transit handelt es sich um einen Mann aus Maintal. Die Polizei Südosthessen bittet zur Klärung des genauen Unfallgeschehens weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden. Unter dieser Nummer nimmt sie sachdienliche Hinweise entgegen. chw

Ein weiterer Unfall in Hanau beschäftigt die Polizei: In Hanau stirbt eine Frau bei einem schweren Unfall, die beiden Fahrer werden schwer verletzt. Die Polizei steht noch immer vor einem Rätsel.