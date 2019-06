Viele Besucher beim Tag der offenen Tür im Gefahrenabwehrzentrum

Experten für Explosives

+ Das geländegängige Feuerwehr-Quad war einer der Besuchermagneten.

Hinschauen, Fotos machen und Filmen ausdrücklich erlaubt - ja sogar erwünscht am Sonntag im Gefahrenabwehrzentrum in Lamboy. Feuerwehrleute, Polizisten, Lebensretter zu Wasser und an Land freuten sich gleichermaßen über den großen Zuspruch.