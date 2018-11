Viele hundert Besucher beim großen Martinsfest im Staatspark

Hanau - Das vom Förderverein für das historische Karussell in Wilhelmsbad zum 10. Mal veranstaltete zweitägige Martinsfest ist das größte in der Region.

Auch diesmal kamen viele hundert Kinder und Erwachsene, drehten Runden im historischen Karussell, schlenderten über den Kunsthandwerkermarkt und beteiligten sich am Samstag und gestern an den großen Laternenumzügen.

Für buntes Treiben am Samstag sorgten die quirligen Kinder. Warm eingepackt in Matschhosen, Mützen und Jacken genießen viele einen unbeschwerten Nachmittag mit Eltern, Großeltern oder Freunden. Wie Elijas (7) und Jeremias (4) Hauschild aus Nidderau. Sie kommen jedes Jahr mit ihren Eltern zum Martinsfest in den Staatspark. Gerade drehen sie eine Runde im historischen Karussell, das letztmals in diesem Jahr in Betrieb ist. „Am besten gefällt mir das große Karussell und der Weihnachtsmarkt“, sagen beide spontan, und ergänzen: „Und der Umzug.“

Die Eltern schmunzeln. Doch die Jungs haben nicht Unrecht, der kleine Kunsthandwerkermarkt mit den vielen Lichterketten verbreitet durchaus vorweihnachtliche Stimmung. Es riecht nach Glühwein, Kirsch-Koriander-Likör, geräuchertem Schinken und süßen Crêpes. Natürlich gibt es auch die traditionellen Weckmänner. Und wer Lust und Muße hat, findet auf dem Markt bereits die ersten Weihnachtsgeschenke, wie handgefilzte Accessoires oder Wärmendes aus Lammfell sowie Pralinen und Marmeladen oder handgefertigte Kerzen.

„Da ist das Pferd! Da kommt Martin!“ Mit diesem fröhlichen Ausruf kommt Bewegung in die Menschen. Die selbst gebastelten Laternen leuchten und blinken. Besonders glücklich ist Joline (4) aus Hanau über ihre Laterne. „Die kommt aus Amerika.“ Ihre Tante hat den weißen Lampion mit großen Kulleraugen und weißen Federn geschickt. Gemeinsam mit dem Bläserensemble der Paul-Hindemith-Musikschule führt dann St. Martin im roten Umhang auf seinen Rappen den Laternenumzug an. Trompeter und Klarinettenspieler begleiten die bekannten Martinslieder. Unterhalb des historischen Karussells wird die Martinsgeschichte nachgespielt und daran erinnert, warum dieses Fest gefeiert wird – wie immer der beeindruckende Höhepunkt der Laternenumzüge im Staatspark.

Martin von Tours, um 316 nach Christus geboren, war Soldat der römischen Armee. Während seiner Dienstzeit ereignete sich die gute Tat, an die der Martinstag erinnert: Der Soldat trifft einen armen Mann, der auf der Straße sitzt und friert. Der Erzählung nach teilte Martin seinen Mantel mit seinem Schwert und gab dem Bettler die Hälfte. Martin wurde Christ, ließ sich im Alter von 36 Jahren taufen und wurde später Bischof von Tours. (upo)