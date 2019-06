Felix Vogel ist hochbegabt - doch  darauf will er nicht reduziert werden

„Ich will nicht auf meinen IQ reduziert werden“, sagt Felix Vogel bestimmt. In der Tat ist der junge Mann aus Mittelbuchen vielseitig interessiert. Seine Hochbegabung indes ist herausstechend.

Mittelbuchen – Als jüngster Abiturient an der Karl-Rehbein-Schule erreichte er die Traumnote 1,0. Rechnerisch bedeuten seine 873 erreichten von 900 möglichen Punkte sogar die Note 0,8. Gestern bekam der gerade 17 Jahre alt gewordene junge Mann bei der Abifeier im Congress-Park sein Abizeugnis überreicht – natürlich als Jahrgangsbester. Für die Familie sind solche Leistungen nichts Neues. Auch Felix’ älterer Bruder Fabian ist hochbegabt.

„Als Felix vier Jahre alt war, hat er den HAWIK-Intelligenztest gemacht und wurde als sehr hochbegabt eingestuft“, erzählen seine Eltern Annabelle Vogel, die als Ärztin in Hanau tätig ist, und Stefan Vogel, der sich als Informatiker mit Künstlicher Intelligenz beschätigt. Mit gerade mal fünf wurde Felix eingeschult.

„Generell mag ich die Naturwissenschaften, hatte Mathe und Physik als Leistungskurse, aber auch Chemie liegt mir“, so Felix. Seine Mutter erinnert sich, dass er bereits als Kind gern experimentierte. Im Fach Chemie errang Felix als Acht- und Neuntklässler erste Plätze im Wettbewerb „Jugend forscht“, bei der Internationalen Physikolympiade war er unter den zehn Besten in Hessen.

„Felix ist vielseitig interessiert. Seit er vier ist spielt er Klavier“, sagt seine Mutter. Seine große Leidenschaft ist aber das Windsurfen. An Land ist Felix hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs, Sommer wie Winter fuhr er damit täglich von Mittelbuchen zur Karl-Rehbein-Schule. Zudem leitet der 17-Jährige bei der Pfarrei St. Elisabeth die jüngeren Messdiener an. Sich Jüngeren zu widmen und sie zu unterstützen, das zeichnete Felix bereits in der Mittelstufe aus als er sich als Pate einer 5. Klasse an der KRS engagierte.

Aber auch das Tanzen hat es dem Tausendsassa angetan. Felix ist Mitglied einer Showtanzformation. „Erst vor Kurzem habe ich das Tanzabzeichen ,Supergoldstar Rang 1’ abgelegt und nun mit Salsa angefangen“, sagt der Abiturient, der gerade seinen Führerschein macht.

Gab es so was wie Neid auf seine Hochbegabung ? Das sei nur mal kurz bei Mitschülern in der Mittelstufe der Fall gewesen, erinnert sich Felix, der einen IQ von über 140 hat. Er gehört damit zu den gut zwei Prozent Deutschen mit solch einem hohen Intelligenzquotienten. Im Schnitt liegt der IQ bei 90 bis 109.

Pläne hat der junge Mann mit den herausragenden Begabungen viele. Die Fliegerei begeistert ihn. „Nach dem Abi möchte ich zunächst Mathematik an der Frankfurter Goethe-Universität studieren“, sagt er. Und dann würde er gerne bei einer Bank arbeiten. „Am liebsten aber wäre ich selbstständig.“

Auch der Bruder von Felix, Fabian Vogel, hat eine Hochbegabung. Vor drei Jahren berichtete unsere Zeitung auch über ihn. Er absolvierte damals sogar schon mit 15 sein Abi – Notenschnitt: 1,0. Danach war er jüngster Student an der Goethe-Uni in Frankfurt. „Fabian schreibt aktuell seine Bachelorarbeit und arbeitet an der Uni als Tutor“, berichtet seine Mutter. „Die Brüder sind ein Herz und eine Seele. Sie unternehmen viel zusammen.“

