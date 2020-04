Erneuter Waldbrand beim Wildpark Alte Fasanerie in Hanau

Alarm für die Feuerwehr Hanau: In einem Waldstück ist ein Feuer ausgebrochen. Es ist der zweite Waldbrand an gleicher Stelle innerhalb kurzer Zeit.

Es gab erneut einen Brand im Wald bei der Alten Fasanerie in Hanau (Main-Kinzig-Kreis)

Die Feuerwehr Hanau war im Einsatz

Das Umweltministerium warnt: In Hessen besteht erhöhte Waldbrandgefahr

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 17.38 Uhr: Erneut hat es am Dienstag (21.04.2020) im Wald in der Nähe des Wildparks Alte Fasanerie in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) gebrannt. Nur wenige Tage zuvor hatte die Feuerwehr ebenfalls wegen eines Waldbrandes zum Tierpark im Stadtteil Klein-Auheim ausrücken müssen.

Dieses Mal wütete das Feuer sogar auf einer noch größeren Fläche: 300 Quadratmeter Waldboden brannten, berichtete die Feuerwehr Hanau auf Twitter. Sie hatte nach dem jüngsten Waldbrand eindringlich wegen des erhöhten Risikos durch die trockene Witterung gewarnt.

Hanau: Waldbrand beim Wildpark Alte Fasanerie – Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Erstmeldung vom Montag, 13.04.2020: Hanau – In der Nähe des Wildparks Alte Fasanerie in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) hat es am Ostersonntag (12.04.2020) gebrannt. Am Mittag wurde die Feuerwehr Hanau wegen eines Waldbrands alarmiert, wie die Einsatzkräfte später berichteten. Sie eilten in den Hanauer Stadtteil Klein-Auheim, wo Rauch aus einem Waldstück aufstieg.

Nach Angaben der Feuerwehr Hanau brannten ein etwa zehn Meter hoher, hohler Baumstumpf und rund zwanzig Quadratmeter Waldboden. Die Brandbekämpfer aus Klein-Auheim und Steinheim löschten das Feuer und fällten den Baum. Mehrere Stunden waren sie bei der Alten Fasanerie im Einsatz. Am Abend wurde die Brandstelle nochmal kontrolliert.

Der #Einsatz im Wald von #Klein_Auheim dauert weiterhin an. Die Vorbereitung zur Fällung des Baumes mit dem #Rüstwagen ist in vollem Gange. /md pic.twitter.com/7G5pb3XUaN — Feuerwehr Hanau (@FeuerwehrHanau) April 12, 2020

Hanau: Brand im Wald von Klein-Auheim – Derzeit hohes Risiko

Der Einsatz in Klein-Auheim veranlasste die Feuerwehr Hanau dazu, eine Warnung auszusprechen: Wegen der anhaltenden Trockenheit sei es gefährlich, an Wäldern und Wiesen offenes Feuer zu entfachen. Auch das hessische Umweltministerium sprach am Montag (13.04.2020) von erhöhter Waldbrandgefahr.

Vor allem in den Wäldern Südhessens sei die Gefahr groß, dass sich trockenes Laub und Reisig entzünden, hieß es aus Wiesbaden. Spaziergänger und Radfahrer wurden zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit aufgerufen.

Hessen: Brand in Hanau einer von 85 Waldbränden 2020

Nach Angaben desDeutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach soll es zwar am Ostermontag in Hessen etwas regnen, an der derzeitigen Trockenheit ändert dies aber nach Angaben eines Meteorologen kaum etwas. Dafür seien die erwarteten Mengen zu gering, sagte er.

Im Jahr 2019 kam es nach Ministeriumsangaben in Hessen zu insgesamt 84 Waldbränden. Für 2020 liegen keine aktuellen Zahlen vor. In Hanau stellte sich ein vermeintlicher Waldbrand vor wenigen Tagen als Lagerfeuer heraus. Die Ursache für den Brand an der Alten Fasanerie ist noch ungeklärt.

Zuletzt blieb es für die Feuerwehr Hanau vergleichsweise ruhig: Von ihrem letzten großen Einsatz berichteten wir im Januar 2020. Damals wurde ein Mehrfamilienhaus evakuiert.

Die Kollegen der Feuerwehr in Gelnhausen in der Nähe von Hanau dagegen, wurden im April zu einem Großeinsatz gerufen. Der Brand einer Gartenhütte greift dort auf mehrere Wohnhäuser über.

(ag/dpa)