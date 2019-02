Möglichst eigene Becher und Essgeschirr mitbringen

+ © p Den eigenen Becher und Essgeschirr kann man sich künftig bei den Imbissbetreibern im Wildpark auffüllen lassen. © p

Klein-Auheim – Während Waschbär und Dachs noch etwas verschlafen ihre müden Glieder nach der langen Win-terruhe in die Sonne strecken, drängen viele Menschen in den Wildpark „Alte Fasanerie“. Sie genießen dort bei frühlingshaften Temperaturen die Natur in vollen Zügen.