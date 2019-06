Wildpark Klein-Auheim trauert um Polarwolf "Scott" 

Polarwolf Scott musste am vergangenen Donnerstag eingeschläfert werden.

Der Wildpark Klein-Auheim in Hanau trauert um Polarwolf "Scott". Das Tier musste im Alter von 15 Jahren eingeschläfert werden.

Hanau - Der Wildpark Klein-Auheim in Hanau trauert um Polarwolf "Scott". Wegen mehrerer altersbedingter Krankheiten habe das bei Besuchern beliebte Tier im Alter von 15 Jahren eingeschläfert werden müssen, teilte die wildbiologische Leiterin des Parks, Marion Ebel, am Dienstag mit. Das Tier starb am vergangenen Donnerstag.

"Scott hatte unter anderem große Probleme mit den Gelenken. Dem Tier mussten schon seit längerer Zeit Schmerzmittel verabreicht werden", sagte Ebel. Damit ist nun auch der letzte von drei Polarwölfen tot, die im Jahr 2004 aus dem Zoo in Stralsund in den Wildpark nach Klein-Auheim gekommen waren.

Verhaltensforscherin Marion Ebel zog Polarwolf Scott mit der Flasche auf

Die beiden Geschwister von "Scott" - "Ayla" und "Khan" - sind vor zweieinhalb beziehungsweise anderthalb Jahren gestorben. Die promovierte Verhaltensforscherin Ebel verband nach eigenen Angaben eine besondere Beziehung zu den Wölfen: Sie zog die Tiere mit der Milchflasche auf und lebte mit ihnen in einem Bauwagen auf dem Gelände des Wolfsgeheges.

Im Wildpark Hanau leben noch drei weitere Polarwölfe.

dpa

