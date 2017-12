HSB will Elektrobusse erst ausgiebig erproben

Hanau - Alte Euro-3-Diesel-Busse möglichst schnell zugunsten neuer Diesel ausmustern, Euro-5-Busse nachrüsten, das ist die Strategie der HSB bei der Erneuerung ihres Fuhrparks. Beim Einstieg in den Elektro-Antrieb will das städtische Verkehrsunternehmen indes eher behutsam vorgehen: Zunächst will die HSB E-Busse ausgiebig testen. Von Christian Spindler

Ein E-Fahrzeug hat die HSB bereits in ihrem Fuhrpark: einen Nissan-Kleinbus. Fahrgäste werden damit freilich nicht befördert. Mit dem Elektro-Japaner ist der HSB-Fahrdienstleiter unterwegs. Bis in Hanau auch Stadtbusse mit E-Antrieb verkehren, wird es noch dauern. Während andere Verkehrsbetriebe ehrgeizige E-Bus-Pläne schmieden - in Frankfurt sollen nächstes Jahr die ersten fünf E-Busse eingesetzt werden, Wiesbaden und Hamburg wollen bis 2022 bzw. 2030 ihre komplette Flotte auf Elektroantrieb umstellen - setzt die HSB vorerst auf ausgiebige Tests. Denn ehe man E-Busse bestellt, „bedarf es konkreter Erfahrungen“, sagt Thomas Schulte, seit einem Jahr Chef des städtischen Verkehrsunternehmens. „Wir wollen keine Erprobung am Kunden.“ Es gebe noch zu viele Unwägbarkeiten bei den Batterie-Bussen: Reichweite, Aufladetechik und -zeiten und die Preisentwicklung.

Die Hanauer Grünen, die mit SPD, BfH und FDP die Regierungskoalition bilden, hatten unlängst darauf gedrängt, dass die HSB rasch in die E-Technologie einsteigt und Fördermöglichkeiten nutzt (wir berichteten). Das Verkehrsunternehmen setzt indes auf eine Strategie, die „Ökologie und Ökonomie verbindet und Flexibilität erhält“, so Verkehrsdezernent und HSB-Aufsichtsratschef Thomas Morlock (FDP).

Derzeit sind auf den 13 Stadtbus-Linien in Hanau noch viele alte Diesel unterwegs. Sie waren zu Landesgartenschau 2002 angeschafft worden. 17 der insgesamt 57 HSB-Busse, also mehr als ein Drittel, erfüllen nur die Euro-3-Norm. Allerdings wurden allein in diesem Jahr zehn neue Euro-6-Diesel angeschafft. 2018 und 2019 sollen es je sieben sein und 2020 sollen weitere drei neue Diesel dann die letzten Euro-3-Fahrzeuge ersetzen, das hat der HSB-Aufsichtsrat nun beschlossen. Die neuen Diesel stoßen immerhin 25mal weniger Stickoxide bzw. Feinstaub aus, so Morlock, als die alten nach Euro3-Norm. Außerdem will man die Euro-5-Busse mit einer Abgasreinigung nachrüsten. Kosten: 15.000 bis 25.000 Euro pro Bus.

Und in Sachen E-Antrieb will die HSB „ab Frühjahr oder Sommer 2018“ ausgiebig mehrere Modelle im Alltag testen. Schulte: „Wir sind mit fünf Herstellern in Kontakt.“ Leicht zu bekommen sind Testwagen momentan aber nicht. E-Busse werden von einer Reihe von Firmen gebaut, darunter Hersteller aus Holland, China oder Polen wie die Firma Solaris, bei der die HSB seit Jahren ihre Busse kauft. Verkehrsbetriebe hierzulande bemängeln immer wieder, dass deutsche Hersteller beim E-Antrieb hinterherhinken.

Während ein aktueller Diesel-Bus um die 220.000 Euro kostet, sind E-Busse nicht unter 520.000 Euro zu bekommen. Auch wenn das Land Hessen 40 Prozent der Differenz beim Kauf zuschießt, könnte Hanau statt der 17 Euro-6-Busse nur neun E-Busse anschaffen, rechnet Stadtrat Morlock. Mehr zu investieren, das sei nicht drin. Denn Vorgabe ist, dass die HSB jährlich nicht mehr als vier Millionen Euro Defizit einfahren darf. 2016 waren es 3,85 Millionen.

Dadurch, dass die HSB bei den Diesel-Neuanschaffungen für 2019 und 2020 nur eine Kaufoption vereinbart habe, sei man durchhaus flexibel, um bei Neurungen auf dem E-Markt oder bei der Gesetzeslage reagieren zu können, unterstreicht Morlock. Nach jetzigem Stand der Techik gehen die HSB-Experten davon aus, dass mit E-Bussen fast alle Hanauer Linien befahren werden könnten und ein Aufladen der Batterien über Nacht im Betriebshof an der Daimlerstraße ausreichend wäre.

Von der vielfach diskutierten Brennstoffzellen-Technologie hält man momentan bei der HSB wenig. Zwar gibt es in Wolfgang ein Wasserstoff-Zentrum und eine Wasserstoff-Tankstelle. Brennstoffzellen seien derzeit aber allenfalls für Pkw eine Option, meint Schulte, taugliche Testbusse gebe es auf dem Markt noch nicht.