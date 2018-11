Ort des Gedenkens an Alptug Sözen

Bei Rettungsversuch ums Leben gekommen

+ © dpa in der S-Bahnstation Ostendstraße verunglückte Alptug Sözen bei seiner Rettungstat. © dpa

Hanau - Hanau will einen Ort des dauerhaften Gedenkens an Alptug Sözen einrichten. Wo und wie das erfolgen soll, das soll mit den Eltern des jungen Hanauers besprochen werden. Das kündigte OB Claus Kaminsky in der Stadtverordnetenversammlung an.