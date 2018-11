Weltkriegsbombe an der Pioneer-Kaserne gefunden

In Triangle-Housing hat im Oktober die Sanierung der ersten Wohnungen mit der Entkernung der ehemaligen Wohnblocks für US-Soldaten und deren Familien begonnen.

Hanau - Bei Bauarbeiten zum neunen Wohnquartier Pioneer-Park wird auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne in Hanauer Stadtteil Wolfgang eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden.

Den Fund bestätigte uns ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Aktuell laufen die Planungen für eine Entschärfung, die allerdings erst morgen Mittag gegen 13 Uhr stattfinden soll. Zuvor soll der Bereich um den Fundort evakuiert werden. Der genaue Umkreis ist noch nicht bekannt gegeben worden. Die Entschärfung beginnt erst Freitagmittag, weil ein benötigtes Spezialgerät, heute Abend noch in Limburg im Einsatz ist. Auch dort wurde eine Bombe entdeckt. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper liegt in einem Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofs. (dr)

