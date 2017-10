Hanauer diskutieren über Parkplätze und Parkanlagen

Hanau - Großen Widerhall gefunden hat am Wochenende die Präsentation der vier Varianten zur Umgestaltung des Platzes an der Wallonisch-Niederländischen Kirche. Von Oliver Klemt

Zu hunderten strömten Anwohner und Neugierige in die Räume der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, um die Entwürfe der Stadtplaner zu sehen und um zu diskutieren - nicht nur, aber vor allem über Parkplätze. Ob und in welchem Umfang rund um die künftige Parkanlage noch Platz für Autos bleiben soll, beschäftigte die weitaus meisten Besucher. „Die Lager sind etwa gleich groß“, beobachtete Martin Bieberle, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bürgerservice im Rathaus. „Das Meinungsspektrum geht über die ganze Breite“, befand Stadtrat Thomas Morlock (parteilos), am Samstagvormittag fast pausenlos mit Befürwortern und Gegnern eines autofreien Kirchplatzes im Gespräch: „Manche wollen die Parkplätze in vollem Umfang erhalten und sogar noch mehr, andere nicht nur das Parken, sondern sogar die Durchfahrt auf der Französischen Allee verbieten“.

Eine Spontanumfrage unserer Zeitung ergab das gleiche Bild. „Ich sehe keine Zukunft für das Auto in der Innenstadt“, erklärte etwa Tobias K., der mit Frau und Kind an der Brüder-Grimm-Straße wohnt. „Wer doch eins braucht, zum Beispiel ältere Leute, kann ins Parkhaus fahren“. In Parkhäuser habe Hanau in den vergangenen Jahren stark investiert. Zum Einkaufen gebe es Tiefgaragen unter dem Marktplatz und dem Forum Hanau. Parkplätze an der Französischen Allee lehnt K. kategorisch ab. „Am Ende sitzt man wieder auf einer Parkbank und guckt auf eine hässliche Autoschnauze oder einen Auspuff. Das will doch keiner.“

Ganz anders sieht das Ralf C., Anwohner der Calvinstraße: „Ich bin vorgestern Abend um 19 Uhr von der Arbeit gekommen und habe 20 Minuten einen Parkplatz gesucht. Dann lese ich in der Presse, wir hätten kein Parkplatzproblem“, empörte er sich im Streitgespräch mit Parkplatzgegnern. Zwischen 17 und 19 Uhr sei im ganzen Quartier kein Stellplatz zu bekommen. Ob und wann er samstags einkaufen gehe, müsse er sich gut überlegen: „Wenn ich dann wiederkomme, kann es nämlich sein, dass ich meine Einläufe um drei Blocks schleppen muss“.

Ähnlich liefen die Gespräche in immer neuen Runden ab. Anwohner, die Parkplätze ablehnen, argumentierten zumeist mit Lebensqualität und verlangten Schutz vor Abgasen und Lärm, Befürworter erinnerten an die Bedürfnisse weniger mobiler Mitbürger und führten den ohnehin schon knappen Parkraum in der Innenstadt ins Feld, der auch bei den beiden Varianten mit Parkstreifen schon zusätzlich eingeschränkt werde. Nicht jeder, der von außerhalb in die City kommt, ist automatisch für Straßenparkplätze: „Ich kenne die Enge hier und bin gerne bereit, ins Parkhaus zu fahren“, so ein Mann aus Klein-Auheim. Umgekehrt wollen nicht alle Anwohner den autofreien Platz: „Raum für Begegnung, ansprechende Gestaltung - schön und gut“, ereiferte sich einer, „aber dann haben wir bis spät in die Nacht den Lärm von feiernden Jugendlichen“.

Für Morlock hat die Streitfrage nicht zuletzt stadtpolitische Aspekte: „Wir wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir uns abschotten, sondern die Innenstadt offen für die Leute aus den Stadtteilen und aus der Umgebung halten“. Den Stadtrat hat das Gespräch mit einer Frau beeindruckt, die aus Frankfurt, wo sie schlecht in die Stadt hinein kam und kaum einen Parkplatz fand, eigens nach Hanau umgezogen sei. „Nun macht ihr hier denselben Fehler“, habe sie gesagt. Tobias K. verstand derweil nicht, warum nach all den langwierigen Verkehrsanalysen im Zuge des Stadtumbaus nun doch wieder Parkplätze gefordert werden: „Man baut immer noch um das Auto herum und nicht um den Bürger“.

Bieberle verfolgte die Debatten mit Genugtuung: „Die Leute interessieren sich und diskutieren, genauso sollte es sein“ - übrigens nicht nur über Parkplätze. „Grundbotschaft: Die Menschen freuen sich auf den Park“, hat Bieberle wahrgenommen. Dorthin gehört auch die Neustadt-Sitzgruppe, die der Bildhauer Claus Bury schon um 1980 entwarf und der am Samstag gemeinsam mit Kultur-Fachbereichsleiter Martin Hoppe immer wieder erklärte: Sitzbänke in Form und Anordnung der früheren Neustadt-Befestigung, Durchgänge anstelle der Stadttore. Mit ihren Zeichnungen und einem Modell hatten die beiden gleichsam eine Oase besetzt. „Wir reden hier über Kunst“, so Hoppe, „und die gefällt den meisten“. Die Entscheidung zur Umgestaltung des Platzes soll laut Informationen unserer Zeitung im Dezember in der Stadtverordnetenversammlung fallen.