Hanauer Feste ohne Einweggeschirr

Hanau - Die EU hat Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten den Kampf angesagt. Weihnachtsmärkte, Grillpartys oder Schulfeste werden wohl in zwei Jahren ohne Plastik stattfinden. Das Verbot von Einwegplastik wird auch in Hanau begrüßt.

In der Brüder-Grimm-Stadt sollen große Feste sogar schon nächstes Jahr ohne Einweggeschirr stattfinden. „Das geplante Gesetz für ein EU-weites Verbot von Einweg-Plastik, auf das man sich in Brüssel jetzt geeinigt hat, soll helfen, die Massen von Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen“, freut sich Anja Zeller, Leiterin der Stabsstelle Nachhaltige Strategien der Stadt Hanau, über den positiven Ausgang der Verhandlungen. Wenn die Änderungen in voraussichtlich zwei Jahren in Kraft treten, bedeutet dies das Aus unter anderem für Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff.

In der Stadt Hanau sei man allerdings schon einen Schritt weiter, unterstreicht Zeller im städtischen Pressedienst. „Hier laufen die Vorbereitungen dazu bereits auf Hochtouren.“

Konkret bedeutet dies nach ihren Worten, dass in künftige Verträge für das Lamboyfest, das vom 14. bis 16. Juni in der Hanauer Altstadt gefeiert wird und zu den ältesten deutschen Festen gehört, sowie für das Bürgerfest im September 2019 ein Passus aufgenommen wird, der Einwegplastik verbietet.

Gleichzeitig gebe die Stadt Hilfestellungen bei der Beschaffung von Geschirr aus nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise Papier, Bambus, Holz, Zuckerrohr, Kartoffelmehl oder PLA, einem Biokunststoff aus natürlichen Rohstoffen.

Zeller verweist zudem auf das positive Beispiel beim diesjährigen Hanauer Weihnachtsmarkt. Dort hätten 13 Hanauer Serviceclubs, die unter dem Motto „Gemeinsam für Hanau“ eine Benefizhütte betreiben, „eine lobenswerte Vorreiterrolle eingenommen, indem sie bereits in diesem Jahr auf kompostierbares Einweggeschirr gesetzt haben“. Bevorzugt würden grundsätzlich jedoch weiterhin Mehrweglösungen, so Zeller, die die Hanauer Abfallsatzung schon lange vorsieht. „Denn auch Einwegmüll ist Müll und oberste Priorität genießen Müllreduzierung oder Müllvermeidung.“ Mehrweg sei deshalb immer die bessere Lösung.

Mit „Refill Hanau“ und dem „Becherbonus“ unterstütze die Stadt Hanau bereits heute die Aufforderung, eigenes Geschirr im Alltag mitzuführen, sei es den eigenen Mehrwegbecher, die eigene Wasserflasche oder die eigene Tupperdose. Bei der Refill-Aktion kann man überall, wo der Refill- Aufkleber angebracht ist, kostenfrei Leitungswasser in eine mitgebrachte Flasche füllen lassen. Zeller denkt weiter: „Vielleicht wird es irgendwann sogar völlig normal sein, das eigene Brettchen samt Besteck bei den Hanauer Festen mitzubringen.“ (cs)