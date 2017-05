Zu viel Schmutz für Besen

Hanau - Bisher hat der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) Markt- und Freiheitsplatz sonntags durch zwei Beschäftigte ab 6.30 Uhr per Besen gereinigt.

Die Verschmutzung dort hat inzwischen jedoch einen Umfang erreicht, dem mit dem Besen nicht mehr beizukommen ist und der nun auch sonntags den Einsatz einer kleinen Kehrmaschine nötig macht. In den letzten Monaten sei der Grad der Verschmutzung sukzessive angestiegen, erklärt HIS-Sprecher Joachim Haas-Feldmann auf Nachfrage. Es werde immer mehr weggeworfen, insbesondere viel Kleinteiliges, das mit dem Besen schlecht zu beseitigen sei, verunreinige die Innenstadt. Besonders bedenklich: Auch immer mehr Glasscherben von zerschlagenen Flaschen bleiben auf den Plätzen liegen.

Aus dieser Entwicklung hat HIS nun die Konsequenz gezogen, am Sonntag auf die Reinigung mit einer kleinen Kehrmaschine umzustellen. Erstmals zum Einsatz kommt sie am kommenden Sonntag, 14. Mai. Um Ruhestörung in der Frühe zu vermeiden, beginnt der Maschineneinsatz erst um 8 Uhr. HIS geht davon aus, dass die Reinigungstour gegen 11 Uhr beendet sein wird. (lho)

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa