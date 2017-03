Geballte Infos auf Augenhöhe

Auch die Ausbildungswerkstatt von Goodyear beteiligte sich an der 2. Hanauer Nacht der Ausbildung. Hier wie in den anderen beteiligten Betrieben demonstrierten Auszubildende den jungen Besuchern praktische Themen ihrer Ausbildung.

Hanau - Die 2. Hanauer Nacht der Ausbildung, bei der die Unternehmen Heraeus, Goodyear Dunlop und Evonik in Kooperation mit Umicore mehr als 30 Ausbildungsberufe vorstellten, stieß wieder auf großes Interesse. Von Dieter Kögel

Nach Angaben der Unternehmen beteiligten sich diesmal rund 3000 Jugendliche, Eltern und interessierte Lehrer. Damit war der Ansturm noch einmal größer als bei der Premiere vor zwei Jahren. Als Gesprächspartner standen den Besuchern in den Ausbildungsstätten der Betriebe vorwiegend Auszubildende zur Verfügung. So gab es Information aus erster Hand und auf Augenhöhe.

In ihren neongrünen Shirts waren die jungen Gesprächspartner leicht auszumachen, und sie schienen allgegenwärtig für die „Mission Ausbildung,“ wie auf den Hemden aufgedruckt war. Schon am Hanauer Hauptbahnhof nahmen Auszubildende der beteiligten Firmen die Gäste in Empfang und wiesen den Weg zu den Shuttlebussen, mit denen die an der Nacht der Ausbildung beteiligten Firmen im Kreisverkehr verbunden wurden.

Bereits um 19 Uhr waren am Freitagabend an der Pforte der Firma Heraeus weit über 1000 Gäste registriert worden, berichtete das junge Team am Empfang in der Heraeusstraße. Bei Heraeus konnten die Besucher unter anderem Zeuge werden, wie aus natürlichen Rohstoffen Farben gewonnen werden, oder wie im metallverarbeitenden Bereich der Weg vom Schaffen eines Werkzeuges bis hin zur Produktion haarfeiner Drähte für die medizinische Technik verläuft.

Kaum bekannt, aber heiß begehrt bei dem Unternehmen: Bewerber für den Beruf des Glasapparatebauers, für den Heraeus immerhin fünf Ausbildungsplätze pro Jahr zur Verfügung stellt, die aber oft schwierig zu besetzen seien, wie es hieß.

Ganz neues berufliches Angebot bei Heraeus: Mediengestalter. Denn, so Morvyn Lipinski, zuständig für die inner- und überbetriebliche Kommunikation, das Informationsbedürfnis habe eine Größenordnung erreicht, die das Erstellen des entsprechenden Materials im eigenen Unternehmen erfordere. Künftig will Heraeus jeweils zwei Mediengestalter selbst ausbilden. Und was die zu tun haben, konnten die Besucher gleich selbst erleben. Sie konnten sich ablichten und ihr Konterfei dann in einen Flyer kopieren lassen, der zur Mitnahme ausgedruckt wurde.

Neben der Vielzahl an Informationen gab es natürlich auch Stationen zum Entspannen und Verweilen. Alkoholfreie Cocktails wurden in Reagenzgläsern gereicht, die Snacks in der Werkskantine stammten aus der eigenen Küche. Denn auch Gastronomen bildet Heraeus aus.

Bei Evonik im Industriepark erwarteten die Besucher beim Gang durch die Ausbildungswerkstätten zahlreiche „Round Table – Expertenrunden,“ an denen Auszubildende über ihre Tätigkeit Rede und Antwort standen. Und natürlich durften die jugendlichen Besucher auch mal selbst Hand anlegen, beispielsweise in der Metallverarbeitung. Und wer wollte, konnte sich auch seinen Namen in ein Metallarmband stanzen lassen. Gefertigt von Flüchtlingen, die bei Evonik im Rahmen eines beruflichen Qualifizierungsprogrammes für ein Jahr beschäftigt sind. Bis 2019 werde Evonik alljährlich zehn Flüchtlinge in das Qualifizierungsprogramm aufnehmen, erklärte Silke Wodarcak von der Leitung der Evonik-Standortkommunikation.

Der Besuch in der Ausbildungswerkstatt von Goodyear Dunlop in der Limesstraße, wo neben der Reifentechnik insbesondere andere technische Berufe im Vordergrund des praktischen Informationsangebotes standen, komplettierte die Rundreise durch die Welt der Ausbildungsberufe. Nicht zuletzt deshalb, weil es auch dort den nötigen Stempel in das Begleitheft gab, mit dem die Besucher der Nacht der Ausbildung am Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf einen „iPad,“ einen fünf Gramm schweren Goldbarren, oder Geschenkfilmdosen für das Kinopolis in Hanau sichern konnten.