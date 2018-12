Neustädter Rathaus: 9,28 Millionen Euro für Sanierung und Umbau

Hanau - Die Arbeiten haben bereits begonnen. Nun steht auch der finanzielle Rahmen für Sanierung und Umbau des Neustädter Rathauses. Von Dirk Iding

9,28 Millionen Euro hat das Stadtparlament in seiner letzten Sitzung des Jahres am Montagabend einstimmig bereitgestellt – deutlich mehr, als zunächst vermutet. Doch für die Kostensteigerung gibt es zwingende Gründe.

Seit 2012 steht das Neustädter Rathaus am Marktplatz, die „Guud Stubb’ der Hanauer Politik“, nahezu ungenutzt leer. Lediglich das Foyer wird dann und wann für Ausstellungen oder – wie zur Zeit –für den Hanauer Künstlerweihnachtsmarkt genutzt. Dabei findet der aktuelle Künstlerweihnachtsmarkt unter ganz besonderen Rahmenbedingungen statt. Denn im Rathaus haben die Arbeiten für Umbau und Sanierung des Einzelkulturdenkmals längst begonnen. So wurde unter anderem die Zwischendecke bereits entfernt, sodass die Deckenverstrebungen freiliegen.

Aus Gründen des Brandschutzes mussten die oberen Stockwerke des Neustädter Rathauses mit dem Stadtverordnetensitzungssaal und den Fraktionsräumen vor sechs Jahren endgültig gesperrt werden. Schon damals war lange klar, dass man um eine grundlegende Sanierung des 1733 erbauten Einzelkulturdenkmals, das beim Luftangriff am 19. März 1945 schwer zerstört und zwischen den Jahren 1962 und 1965 wieder aufgebaut wurde, nicht herumkommen würde. Doch von den ehemals auf rund fünf Millionen Euro geschätzten Kosten liegt die Kalkulation nun weit entfernt bei 9,28 Millionen Euro (wir berichteten). Denn erst mit Beginn der Arbeiten habe sich gezeigt, dass die Statik des Gebäudes grundlegend erneuert werden muss, weil sie heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt, erklärte Bürgermeister und Baudezernent Axel Weiss-Thiel (SPD). Faktisch bleibt nun nur noch die Hülle des Rathauses stehen, alles andere muss umgebaut und erneuert werden.

Nachdem die Sanierung über Jahre aufgrund der prekären Finanzlage Hanaus immer wieder verschoben worden war, sieht das Stadtparlament nun den finanziellen Spielraum, das Projekt anzugehen, „ohne dafür neue Schulden machen zu müssen und bei Einhaltung aller unserer finanziellen Verpflichtungen“, wie Oberbürgermeister und Finanzkämmerer Claus Kaminsky (SPD) betonte. Ebenso wie Redner anderer Fraktionen verwies Kaminsky auf die besondere Bedeutung des Neustädter Rathauses, das er als „ein Wahrzeichen unserer Stadt“ und „Haus der kommunalen Demokratie“ bezeichnete. Dieses endlich zu sanieren, sei auch „Ausdruck eines selbstbewussten Bürgerstolzes“.

Die nun vom Stadtparlament genehmigten 9,28 Millionen Euro beinhalten die reinen Baukosten, die Kosten für die Erneuerung des Haustechnik sowie für Gutachten, Architekten- und Ingenieurleistungen. Die Kosten für die künftige Ausstattung des Gebäudes sind darin noch nicht enthalten. Die Bauarbeiten sollen spätestes Anfang 2021 abgeschlossen sein. Nach dem Umbau wird das Neustädter Rathaus auch endlich barrierefrei sein.