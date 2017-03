Hanauer Schüler hilft Berggorillas

Hanau - Mit einem ungewöhnlichen Projekt macht der achtjährige Luis Blank von sich reden. Er sammelt Handys. Und engagiert sich damit nicht nur für die Wiederverwertung der Rohstoffe, sondern auch für Gorillas. Jetzt wurde er von OB Claus Kaminsky eingeladen.

+ Bekam für seine Handy-Aktion auch Lob vom Oberbürgermeister: Luis Blank. © Stadt Bei einem Besuch im Frankfurter Zoo hat Luis Blank zum ersten Mal von dem Projekt „Ein Handy für den Gorilla“ erfahren. Seither sammelt der inzwischen Achtjährige ausgediente Mobiltelefone. Zuerst bei Verwandten und Nachbarn, inzwischen mit selbst gebauten Boxen an vielen Stellen in und um Hanau. Rund 600 Handys sind auf diese Weise schon zusammengekommen, berichtete der Zweitklässler jetzt bei einem Besuch im Rathaus. OB Claus Kaminsky hatte den engagierten Jungen zu sich eingeladen, nachdem dieser angefragt hatte, ob er auch im Stadtladen eine seiner selbst gebastelten Sammelkisten aufstellen dürfe.

Der Hintergrund ist schnell erklärt: Alte Mobiltelefone lassen sich recyceln und reduzieren damit den Bedarf an neuen Rohstoffen. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und (ZGF) der Zoo Frankfurt sammeln in speziellen Fässern Handys. Dort liefert Luis auch seine gesammelten Exemplare ab. Für jedes Mobiltelefon erhält die ZGF 1,20 Euro für ein Gorilla-Schutzprojekt. Zudem soll mit der Aktion darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Erzabbau von Coltan zur Gewinnung von Tantal in der Republik Kongo den Lebensraum der letzten Berggorillas gefährdet.

Auf seiner Facebook-Seite „Luis hilft den Berggorillas“ können Interessierte verfolgen, wo der Achtjährige gerade für sein Projekt aktiv ist. Immerhin seit fast drei Jahren verfolgt Luis das Vorhaben, so viel wie möglich für den Schutz der bedrohten Menschenaffen zu tun.

Beim OB-Besuch erhielt Luis einen Scheck, der direkt dem Gorilla-Schutzprojekt zugute kommen soll. Die Sammelbox mit einigen Hinweisen zu dem Projekt steht im Stadtladen. Wer ein Handy zugunsten des Gorilla-Schutzprojekts abgeben will, kann sich während der Öffnungszeiten an die Infotheke im Stadtladen wenden. (cs)

