Traumapädagogen helfen beim Wiederaufbau in Nordsyrien

Hanau - Drei Traumapädagogen des Hanauer Zentrums für Traumapädagogik „Welle", eine gemeinnützige GmbH mit Sitz am Ulanenplatz, halfen beim Wiederaufbau im vom Krieg geschundenen Syrien.

Sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Lehrer, Erzieher und Betreuer in zwei Einrichtungen in der Föderation Nordsyrien-Rojava weiter. Es war die dritte Reise des Hanauer Teams in die demokratisch verwaltete Föderation. Und es soll nicht die letzte gewesen sein. Zu drängend sind die Probleme der durch den jahrelangen Krieg nicht aufgearbeiteten Erlebnisse und Erfahrungen bei Kindern und auch Erwachsenen, sagt Thomas Lutz von der „Welle“. Und das gelte auch für die Betreuer. Zu drängend, ums sie an den Rand dessen zu schieben, was bearbeitet werden muss.

Und es ist schon viel gearbeitet worden in der Demokratischen Föderation Nordsyrien, die sich im Januar 2014 aus den Bezirken um Kobane, Afrin und Cicire konstituiert hat, berichteten die Hanauer Besucher nach ihrer jüngsten Reise. Zuletzt waren sie im Oktober und November für je eine Woche in Syrien.

Gerade im zerstörten Kobane sei wieder Leben eingezogen, viel sei wieder aufgebaut worden, „Fußgängerzonen" mit Geschäften spiegeln wieder so etwas wie Normalität, sagt Heike Karau vom Hanauer Zentrum für Traumapädagogik. Doch die Region ist noch immer weit entfernt von Normalität. Aus dem Süden droht der Islamische Staat, an der Nordgrenze rüstet die Türkei auf zum Angriff auf die vornehmlich von Kurden bevölkerte Föderation, berichtet Thomas Lutz. Das aber ist kein Grund für Lutz, Karau und die Traumapädagogin und Dolmetscherin Newroz Duman aus Hanau, ihr Engagement auch nur im Ansatz in Frage zu stellen.

Im vor wenigen Monaten auch mit finanzieller Unterstützung des Vereins „Solidarität mit Rojava, Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane e.V.“ fertiggestellten Waisenhaus „Alan´s Rainbow“ in Kobane, das von der „Stiftung der Freien Frau in Rojava“ initiiert wurde, unterwies das Hanauer Team 15 Pädagoginnen in der Traumaarbeit. Zur Zeit leben dort etwa 20 Kinder, die während des Krieges ihre Eltern verloren haben, oder deren Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder zu versorgen. Ewa 100 Kindern soll das Zentrum im Endausbau Platz bieten, angeschlossen werden soll ein Bildungszentrum für bis zu 600 Schülerinnen und Schüler.

In der Stadt Qamishlo im Osten der Föderation leiteten die Hanauer Gäste anschließend weitere 15 Erzieherinnen dazu an, den traumatischen Erlebnissen ihrer Schützlinge professionell zu begegnen. Aber wesentlicher Teil der Arbeit der Traumapädagogen aus Hanau ist es auch, die Erwachsenen an die Hand zu nehmen und ihre Last zu erleichtern. Auch durch Körperarbeit, die Ergebnisse zeigt. Nach fünf Tagen zeigen sich da „ganz andere Körperbilder“, sagt Lutz und bezieht sich auf einen wesentlich entspannteren Körpertonus der Lehrgangsteilnehmer.

Lehrern, Erziehern und Betreuern sollen Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, „wie sie die Kinder begleiten können“, sagt Thomas Lutz. Ein Anliegen, dass das Hanauer Team der „Welle“ womöglich bereits im April des kommenden Jahres fortsetzen kann.