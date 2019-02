Dreister Porsche-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hanau - Wer hat den Unfall beobachtet? Ein Porsche-Fahrer fährt plötzlich auf die Gegenspur und provoziert so einen Unfall zwischen zwei Autos. Statt jedoch anzuhalten, flüchtet der Fahrer.

Ein Porsche-Fahrer löste laut Polizei am Donnerstagmittag in der Eugen-Kaiser-Straße in Hanau einen Unfall aus, weil er gegen 12.15 Uhr an einer Fahrbahnverengung in Höhe „Kleine Hainstraße“ (Baustelle) auf die Gegenspur fuhr und einen herannahenden 54-jährigen Peugeot-Fahrer zum Ausweichen zwang. Der Frankfurter konnte zwar den Frontalzusammenstoß mit dem Porsche (einem SUV) verhindern, stieß allerdings seitlich mit dem Mercedes eines 76-Jährigen aus Hanau zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Verursacher jedoch flüchtete mit seinem weißen Wagen. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183/91155-0. (dr)