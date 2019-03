Umbau an Wallonisch-Niederländischer Kirche: Darauf müssen Autofahrer jetzt achten

Weniger Parkplätze

+ © Stadt Hanau Der Plan zeigt den bevorstehenden Ablauf der Bauarbeiten rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche sowie die dann geltende Verkehrsführung. © Stadt Hanau

Früher als geplant beginnt am Montag, 18. März, in Hanau die Umgestaltung des Platzes an der Wallonisch-Niederländischen Kirche und der Straßen um sie herum. Der Platz wird nach historischem Vorbild zu einem Stadtteilpark umgestaltet. Die Arbeiten sollen bis zum Spätsommer 2020 abgeschlossen sein.