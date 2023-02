Hanaus Ex-OB Härtel wirbt für Neuauflage der Landesgartenschau

Von: Christian Spindler

Teilen

Mit 800 000 Besuchern war die Landesgartenschau 2002 in Hanau ein Besuchermagnet. Vor allem der Stadtteil Lamboy hat von der LGS profitiert. © Ignatz Wilka

Die Landesgartenschau (LGS) ist mit ihrem Namen verbunden wie kein anderes Projekt: Die seinerzeitige Oberbürgermeisterin Margret Härtel (CDU) hat die Großveranstaltung nach Hanau geholt und ihr 2002 veritable Aufmerksamkeit beschert. Das gilt als größter politischer Erfolg ihrer Karriere. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich Härtel, die von 1994 bis 2003 als Rathauschefin amtierte, erneut in Sachen Landesgartenschau zu Wort gemeldet. Ihr Vorschlag: Die Brüder-Grimm-Stadt sollte sich noch einmal um die Ausrichtung einer LGS bewerben. Ein Ansinnen, das bis dato allerdings auf wenig Widerhall stößt. Härtels Vorbild damals wie heute: Fulda. Dort fand 1994 die erste hessische Gartenschau statt. Und dort beginnt, 29 Jahre danach, am 27. April die zweite Landesgartenschau in der Domstadt.

Hanau - In einem offenen Brief an Isabelle Hemsley (CDU) und Maximilian Bieri (SPD), die ab Juni beziehungsweise Mai als neue Stadträtin beziehungsweise neuer Bürgermeister in Hanau amtieren, sowie an die Mitglieder der SPD/CDU/FDP-Koalition wirbt die 79-jährige Härtel für ihre Idee. In dem Schreiben stellt sie ausführlich ihre damalige Initiative dar, Hanau zur Landesgartenschau-Stadt zu machen, und verweist darauf, dass damit Entwicklungen eingeleitet wurden, die Hanau kräftigen Aufwind bescherten: Beispielsweise durch die seinerzeit begonnene Konversion von ehemaligen Militärflächen, die dem Stadtteil Lamboy gehörigen Schub gaben. Härtel: „Mit diesem Projekt wurde der gesamte, sozial problematische Stadtteil Lamboy völlig umgekrempelt.“

Die Konversion von Kasernen wurde später in etlichen weiteren Bereichen in Hanau erfolgreich fortgeführt. Härtel erinnert aber auch an die Sanierung des Schlossgartens und des Parks von Schloss Philippsruhe sowie die Amphitheater-Überdachung – alles Dinge, die 2002 durch die LGS in Hanau möglich geworden seien.

„Es stellt sich daher die Frage: Warum nicht eine zweite LGS in Hanau wagen?“, schreibt Härtel in ihrem Brief, in dem sie auf Fulda verweist. Die Barockstadt habe „die Zeichen der Zeit erkannt“ und sich erfolgreich für eine zweite LGS beworben, die in diesem Jahr vom 27. April bis 8. Oktober bis stattfinden wird.

Härtel kann sich vorstellen, dass eine Neuauflage der Landesgartenschau in Hanau vor allem die Stadtteile in den Blick nimmt sowie deren Anbindung an die Kernstadt. Und dass sich beispielsweise hiesige Industrieunternehmen an einer Gartenschau beteiligen. „Insgesamt gibt es da viele Möglichkeiten“, so Härtel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Liste der Landesgartenschauen Bisher gab es in Hessen sechs Landesgartenschauen. Den Auftakt machte Fulda 1994. Hanau folgte mit der LGS 2002 unter dem Motto „Mit allen Sinnen erleben“. Die Gartenschau in der Brüder-Grimm-Stadt hatte rund 800 000 Besucher. Nach Bad Wildungen im Jahr 2006 folgte 2010 Bad Nauheim und 2014 Gießen sowie 2018 die LGS in Bad Schwalbach. Unter dem Motto „Natur erleben. Natürlich leben“ ist Fulda dieses Jahr Ausrichter. 2027 folgt in Oberhessen die erste interkommunale Landesgartenschau. Beteiligt sind unter anderem Schotten, Gedern, Büdingen, Hirzenhain und Nidda. .

Auf große Resonanz stößt ihr Vorstoß bisher freilich nicht. Bereits im April 2022, als Härtel anlässlich des Jubiläums „20 Jahre LGS in Hanau“ die Idee äußerte, blieb das praktisch ohne Widerhall. Nun bringt sie den Vorschlag erneut aufs Tapet – auch im Hinblick auf den bevorstehenden Generationswechsel im Magistrat.

Im Hanauer Rathaus übt man sich zu dem Vorschlag in freundlicher Zurückhaltung. Auf Anfrage unserer Zeitung übermittelt ein Sprecher der Stadt eine Stellungnahme von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Eine Landesgartenschau in Hanau werde es zwar wieder geben, „aber nicht mehr in diesem Jahrzehnt.“ Eine Aussage, die wohl mit deutlichem Augenzwinkern einhergeht. Schließlich sind die Gartenschauen in Hessen in dieser Dekade bereits vergeben. Nach Fulda in diesem Jahr haben mehrere Kommunen den Zuschlag für die gemeinsame LGS-Ausrichtung 2027 in Oberhessen bekommen.

Von Christian Spindler

Margret Härtel © -