Hanaus Feuerwehren werben um Mitglieder

Hanau - Mitgliederoffensive der sechs Freiwilligen Feuerwehren in Hanau: Bei einem „Tag der Freiwilligen Feuerwehr“ stand die Neumitgliedergewinnung im Mittelpunkt.

An Infoständen an markanten Punkten in den Stadtteilen konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den Brandschützern ins Gespräch kommen und sich über das Leben und die Tätigkeiten in der Freiwilligen Feuerwehr informieren. Natürlich lagen auch Aufnahmeanträge aus. Neue Mitglieder, vor allem aktive, können die Feuerwehren immer gebrauchen, einige brauchen sie jedoch dringender als andere.

Die Brandschützer in Klein- Auheim, die mit sechs Wehrkräften am Rewe-Center an der Geleitstraße informierten, sind beispielsweise sehr gut aufgestellt. „Wir haben 58 Aktive in unserer Einsatzabteilung. Das ist richtig viel im Vergleich zu anderen Einsatzabteilungen“, erläutert Markus Geißler, der als Oberbrandmeister auch hauptberuflicher Feuerwehrmann ist und sich als Freiwilliger im Rang eines Löschmeisters engagiert. Mit 22 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und weiteren 20 in der Kinderfeuerwehr, für die wegen der großen Nachfrage sogar derzeit ein Aufnahmestopp gilt, sind die Klein-Auheimer Blauröcke bestens aufgestellt.

Im stetig wachsenden Stadtteil Wolfgang blicken die Brandschützer hingegen bewundernd über den Main nach Klein-Auheim. In Wolfgang gibt es „nur“ 27 Aktive in der Einsatzabteilung, zehn in der Jugend- und acht in der Kinderfeuerwehr, bilanziert Wehrführer Wolfgang Wilcke. An ihrem Informationsstand im Einkaufszentrum Argonnerpark konnten sie in den ersten beiden Stunden zumindest zwei Neueintritte verbuchen, wenn auch „nur“ von passiven Mitgliedern.

Die Großauheimer Wehr platzierte sich vor dem Edeka-Stolzenberger in der BBC-Straße und am Rondo „fischte“ die Steinheimer Wehr nach neuen Mitgliedern. Auch in Mittelbuchen sowie Hanau-Mitte an den Standorten Forum und Kinzigbogen gab es Infostände örtlicher Feuerwehren.+

Tag der offenen Tür im Gefahrenabwehrzentrum Hanau: Bilder Zur Fotostrecke

„Wir wollen beim erstmaligen „Tag der Freiwilligen Feuerwehr“ Feuerwehr zum Anfassen bieten - unabhängig vom Tag der offenen Tür. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich uns genauer anzusehen und mit uns ins Gespräch zu kommen“, möchte Brandschutzamtsleiter Peter Hack das Feuerwehrehrenamt noch mehr publik machen. Je mehr Einsatzkräfte zur Verfügung stünden, umso mehr verteile sich auch die Arbeit, richtet Hack den Blick nach vorn: „Der heutige Tag lohnt sich vielleicht erst in zehn Jahren, aber wir wollen auch dann gut aufgestellt sein.“ (hoh)