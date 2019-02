Hanaus Museen sollen stärker kooperieren

Hanau – „Sie ist ein Glücksfall für das Hessische Puppen- und Spielzeugmuseum. Und diesen Glücksfall wollen wir uns künftig für die gesamte Hanauer Museenlandschaft nutzbar machen“, begründete Oberbürgermeister und Kulturdezernent Claus Kaminsky (SPD) die anstehende „Beförderung“ von Dr. Victoria Asschenfeldt. Von Dirk Iding

Die Leiterin des Puppen- und Spielzeugmuseums in Wilhelmsbad wird zum 1. März auch die neue Stabsstelle „Profil und Sammlungsstrategie der Hanauer Museen“ bekleiden.

Hinter dieser Personalie, die Kaminsky gestern gemeinsam mit dem Fachbereichsleiter Kultur, Martin Hoppe, verkündete, stecke die Absicht, die Kooperation und das Netzwerk rund um die 15 in Hanau ansässigen Museen und museenähnlichen Einrichtungen auszubauen und zu verstärken. Ein gutes Beispiel dafür, so Kaminsky und Asschenfeldt, sei das in Klein-Auheim entstehende „Radwerk“, für das die Leiterin des Puppenmuseums, wie berichtet, in Kooperation mit dem Klein-Auheimer Heimat- und Geschichtsverein, den Schlepperfreunden, einem privaten Gastronomen sowie einem Fahrradhändler ein Nutzungskonzept ausgearbeitet hat. Solche Partnerschaften und Kooperationen will Asschenfeldt ausbauen.

Dabei hat die studierte Germanistin und Historikerin, die seit Mai 2017 das Museum in Wilhelmsbad leitet und es mit nun jährlich wieder rund 20 000 Besuchern zurück in die Erfolgsspur führte, große Ziele. So wünscht sich die 43-Jährige langfristig ein zentrales Depot für alle Hanauer Museen, deren Sammlungen heute an Dutzenden verschiedener Orte im Stadtgebiet unter nicht immer sach- und fachgerechten Bedingungen gelagert werden. Auch will sie die Digitalisierung der Sammlungen vorantreiben. Auch das sei ein Beitrag, um Kooperationen zu fördern, da die Sammlungen dann auch für Externe zugänglich wären.

Im Rahmen ihrer neuen Aufgabe soll sich Asschenfeldt insbesondere auch in die Vorbereitung der nächsten großen Ausstellungen zur Hanauer Stadtgeschichte einbringen. 2020 steht das Jubiläum „700 Jahre Steinheim“ an und 2024 folgt der 425. Jahrestag der Gründung der Hanauer Neustadt.

Zunächst allerdings ist Asschenfeldts Stabsstellenfunktion auf zwei Jahre befristet. In dieser Zeit bleibt die 43-jährige Leiterin des Puppen- und Spielzeugmuseums, wird dort aber von Verwaltungsaufgaben durch einen noch einzustellenden Mitarbeiter entlastet. Finanziert werde das aus dem 80. 000-Euro-Zuschuss, den das Puppenmuseum jährlich aus der Hanauer Stadtkasse bekommt, erklärte Kaminsky.

Nächstes großes Museumsprojekt ist die für Mitte April geplante Einweihung von Grimms Märchenreich, dem neuen Kinder-Mitmachmuseum rund um Grimms Märchen im sanierten und umgebauten Nordflügel von Schloss Philippsruhe. Auch hier setzen die Verantwortlichen um Koordinatorin Nina Schneider auf Partizipation - und zwar vor allem mit der Zielgruppe: nämlich Kinder.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Mädchen und Jungen aus der Kathinka-Platzhoff-Kita und der Brüder-Grimm-Schule bilden ein Kinderkomitee, das zu allen wesentlichen Fragen der Ausgestaltung von Grimms Märchenreich gehört werde, so Schneider. Die Ergebnisse seien zum Teil verblüffend und hätten dazu geführt, dass Änderungen an Ausstellungstexten oder Gestaltungselementen vorgenommen wurden. Das Ergebnis wird ab 13. April zu sehen sein.