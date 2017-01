Umweltschützer Elmar Diez bekommt höchste Auszeichnung des Landes

Hanau - Für sein jahrzehnte- langes Engagement für die Umwelt und gegen Atomkraft hat der große alte Mann der Hanauer Grünen, Elmar Diez, gestern den Hessischen Verdienstorden erhalten.

+ Elmar Diez wurden gestern mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet. © Klemt Umwelt- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir kam persönlich aus Wiesbaden, um dem 75-Jährigen die höchste Auszeichnung des Landes zu überreichen. Unterschrieben hat die Urkunde - das fanden rund 40 Freunde und Angehörige des Geehrten bei der Feier in der Gaststätte „Patrontasche“ an der Bruchköbeler Landstraße bemerkenswert - Ministerpräsident Bouffier (CDU). Dass Diez bei seinem Kampf gegen die Atomenergie allgemein und die Nuklearfabriken in Wolfgang im Besonderen stets mit seinen Gegnern im Gespräch geblieben und gehört worden sei, begründe auch die Ehrung, betonte Al-Wazir: „Es ging ihm stets um die Sache“. Dabei habe Diez weder Freund noch Feind gekannt. Noch gut erinnern sich grüne Veteranen an die Konfrontation des Anti-AKW-Aktivisten mit dem grünen Umweltminister Joschka Fischer wegen des Atomdorfs in Wolfgang in den 80er Jahren. Ähnlich engagiert hat der geborene Nürnberger, der nach einer schweren Erkrankung heute auf den Rollstuhl angewiesen ist und sich nur noch schwer artikulieren kann, auch stets Politik gemacht. 1982 war er Gründungsmitglied der Grünen, von 1985 bis 2006 Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament. Den Verdienstorden erhalte er indessen nicht für Parteiarbeit, unterstrich Al-Wazir, sondern für „langjähriges, selbstloses Engagement für Hessen und seine Bevölkerung“. Unter anderem arbeitete Diez über Jahrzehnte im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mit und gründete vor 40 Jahren die Umweltinitiative Hanau (UIH).

Das Land und die Republik verdanken dem Grünen-Veteranen und einer Mitstreitern außerordentlich viel, so der Minister: „Ohne die Anti-Atom-Bewegung hätte es keine Energiewende gegeben“. Dass nunmehr ein CDU-Ministerpräsident einem Umweltschützer und Kernkraftgegner den Verdienstorden zuerkenne, zeige auch, wie sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt habe.

Bei der Feier erinnerten prominente Parteifreunde auch an bleibende Erfolge einer bewegten Aktivisten-Laufbahn in Stadt und Region. So stand Elmar Diez im Widerstand gegen die Startbahn West, gegen die geplante Giftmülldeponie in Mainhausen und gegen den Ausbau des Kohlekraftwerks Staudinger in vorderster Reihe. (rdk)

