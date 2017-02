Panne bei Vorbereitung zur Wahl des Landrats

Main-Kinzig-Kreis - Panne in der Gemeinde Hasselroth bei der Versendung der Wahlbenachrichtigungen für die Landratswahl am 5. März: Wähler aus einem Teil von Neuenhaßlau wurden aufgefordert, im Kindergarten im Nachbarort Gondsroth ihre Stimme abzugeben.

Gemeindewahlleiter Kai Trageser teilte nun auf der Homepage der Gemeinde mit, dass im Rechenzentrum, das für ganz Hasselroth zentral die Wahlbenachrichtigungen verschickt, ein Eingabefehler gemacht wurde. Betroffen sein soll ausschließlich der Wahlbezirk 5 (Neuenhaßlau - Zehntscheune). „Für diesen Personenkreis werden neue Wahlbenachrichtigungen mit dem für den Wahlbezirk 5 korrekten Wahllokal Zehntscheune versandt“, so Trageser. Bei der Wahl am 5. März wird der Nachfolger von Landrat Erich Pipa (SPD) gewählt.

Kandidaten sind Thorsten Stolz (SPD), Srita Heide (CDU, Reiner Bousonville (Grüne), Alexander Noll (SPD), Walter Wissenbach (AfD) sowie Dr. Stehlik (parteilos). Erhält am 5. März keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, dann gibt es am 19. März eine Stichwahl. In dieser zweiten Runde treten dann die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen nochmal an. (azi/cs)

